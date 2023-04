Prihajajo novi boni? Takšnih še nismo poznali

Poslanka Anja Bah Žibert je na vlado naslovila pobudo, naj odreagira na vse dražje opravljanje izpita za avto in finančno pomaga srednješolcem in študentom do 26. leta. Predlaga bon za novega voznika, ki bi bil v pomoč mladim pri pridobitvi vozniškega dovoljenja.

Velike podražitve

Kot je zapisala pri predstavitvi pobude, se je v zadnjem letu cena ure vožnje v avtošolah močno podražila – za kar 30 odstotkov. Stroški opravljanja izpita seveda bremenijo predvsem mlade, saj ga večina opravi takoj po dopolnjenem 18. letu starosti.

Zakaj boni za novega voznika

»Pridobitev vozniškega dovoljenja marsikomu predstavlja velik strošek. Vozniški izpit je danes skoraj nujno potreben. Brez vozniškega izpita je človek precej omejen, saj v Sloveniji osebna mobilnost temelji na osebnem avtomobilu in bo glede na predvidene investicije in razvoj infrastrukture za alternativne oblike mobilnosti, ki bi bile konkurenčne osebnemu avtomobilu, tako vsaj še nekaj let, če ne desetletij. Tudi večina delovnih mest zahteva opravljen vozniški izpit kategorije B,« je svojo pobudo argumentirala poslanka.

Poslanka: Marsikdo si ga težko privošči

Po njenih besedah naj bi kandidati za izpit v Ljubljani potrebovali okoli 1500 evrov samo za ure vožnje, kar je strošek, ki si ga marsikateri dijak ali študent ne more privoščiti.