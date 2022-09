Prihajajo nove intenzivne padavine: kje bo najhuje, kažejo izračuni Arsa

V večernih in nočnih urah na soboto se glede na modelske izračune pričakuje ponoven pojav intenzivnih padavinskih pasov v zahodni, osrednji in južni Sloveniji, kažejo podatki Agencije RS za okolje (Arso). V soboto dopoldne bodo intenzivnejše padavine predvidoma vztrajale le še v jugovzhodni Sloveniji, najverjetneje na območju Kolpe (za to območje je razglašeno rdeče opozorilo).

Do sobote sredi dneva lahko v severni, zahodni in osrednji Sloveniji pade še od 50 do 100 milimetrov dežja, v jugovzhodni pa krajevno tudi do 150, predvsem na območju Bele krajine, Kolpe. V severovzhodni Sloveniji je predvidena količina padavin med 10 in 30 milimetrov.

Več o težavah, ki so jih povzročile izdatne količine padavine, objavljamo v članku Slovenija pod vodo: pretresljivi prizori iz Vrhnike in Žirov, številni kličejo na pomoč (FOTO).

