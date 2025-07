Prihajajo nevihte in nalivi, pestro bo tudi na slovenskih cestah

Pred nami je vremensko in prometno pester poletni vikend. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti krajevnih nalivov. Ti pa bodo lokalno lahko vplivali tudi na razmere v prometu. Tudi sicer gre za enega tradicionalno prometno bolj obremenjenih koncev tedna, opozarja prometnoinformacijski center.

Meteorologi opozarjajo, da nas bo ponoči in danes dopoldne prešla vremenska fronta, ob kateri pričakujejo intenzivnejše vremensko dogajanje. Ob nevihtah bodo v tem času nastajali tudi krajevni nalivi, zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.

Ob morebitnih nevihtah nad severnim Jadranom lahko zgodaj zjutraj ob morju zapiha tudi okrepljen veter zahodnih smeri, zato previdnost za vse, ki tam kampirajo, ne bo odveč, so opozorili.

Sredi dneva in popoldne bodo padavine oslabele in ponekod prehodno ponehale, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo v Zgornjesavski dolini, okoli 19, drugod od 22 do 26 stopinj Celzija, so v petek napovedali meteorologi.

Neurja tudi v noči na nedeljo

Drugi del intenzivnejšega vremenskega dogajanja pričakujejo danes zvečer in v noči na nedeljo, ko bo preko naših krajev potovalo višinsko jedro hladnega zraka. »Padavine se bodo znova okrepile in zajele večji del Slovenije. Ob nevihtah bodo ponekod zopet možni nalivi,« so zapisali v Agenciji za okolje.

Deževna bo tudi nedelja. Za nedeljo zadnje napovedi kažejo na obilne padavine predvsem v vzhodni polovici Slovenije, pri čemer je količina padavin pri nas v nedeljo odvisna od poti višinskega jedra hladnega zraka. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek. Na Primorskem bo zapihala burja.

Vozniki, za pot si vzemite več časa

Padavine bodo lahko ovirale tudi promet, zato prometnoinformacijski center svetuje, da si vozniki za pot vzamejo več časa. Potrpežljivost bo bržkone potrebna tudi zaradi visoke gostote prometa, ki je običajna za zadnji julijski vikend, pa tudi zaradi številnih del na cestah. Med drugim bo dodatno zaradi preplastitve cestišča do ponedeljka zaprt krak iz štajerske avtoceste proti severni ljubljanski obvoznici in krak s severne ljubljanske obvoznice proti štajerski avtocesti oziroma iz Sneberij proti Novim Jaršam in obratno.