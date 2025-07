Prihajajo nevihte, Arso z opozorilom za celotno Slovenijo

V nedeljo popoldne in v noči na ponedeljek bodo močneje narasli predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Najprej bodo narasli v severni Sloveniji, nato v zahodni in osrednji, nato pa tudi drugod po državi. Verjetno je zastajanje padavinske vode, so sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso).

V nedeljo popoldne je namreč pričakovati nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močnejša. Več jih bo po napovedih Arsa v noči na ponedeljek, ko bodo padavine z nevihtami zajele zahodno in osrednjo Slovenijo. Za ta dan je izdano rumeno opozorilo za vso državo.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine bodo dopoldne oslabele, pogostejše bodo spet popoldne in v noči na torek. Vmes bodo tudi nevihte. Nekoliko hladneje bo. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše popoldne. Vmes bo tudi kakšna nevihta. Padavine bodo ponehale v noči na sredo.

Trenutno so po podatkih Arsa pretoki rek po državi zaradi suše večinoma majhni in se počasi še zmanjšujejo.