Prihajajo navodila glede dneva solidarnosti in pomoči prostovoljcev

Po razglasitvi dneva solidarnosti bo poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan po napovedih danes izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan odredil delo zaposlenim pri izvajalcih kritične infrastrukture. Obenem pripravljajo določitev varovanih območij, kamor prostovoljci ne bodo mogli brez delovnega naloga civilne zaščite.

Na območjih, ki so jih minuli konec tedna prizadele poplave in plazovi, še vedno poteka odprava njihovih posledic. Čeprav so marsikje že uspeli zagotoviti zasilne dostope, pa veliko cest še ostaja neprevoznih.

Čeprav je veliko ljudi izrazilo pripravljenost v naslednjih štirih prostih dneh pomagati tudi na terenu, pa se civilna zaščita boji pretiranega navala ljudi na območja, kjer gibanje še ni povsem varno. Zato bodo v štabu civilne zaščite predvidoma danes definirali območja, kjer bo veljal poseben režim. Na njih bodo ob vstopu izvajali posebno kontrolo, je v četrtek zvečer v dobrodelni oddaji na Televiziji Slovenija pojasnil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Po besedah premierja Roberta Goloba, ki je o tem spregovoril v večernih informativnih oddajah na Televiziji Slovenija in POP TV, bi tak varovan režim lahko veljal zlasti za Zgornjo Savinjsko dolino in del Koroške, kjer je bilo najhuje. »Tukaj mora biti dotok prostovoljcev dejansko koordiniran, organiziran in na teh območjih ne bo prostega vstopa, razen če greste k prijatelju ali znancu, ne pa na slepo,« je dejal in dodal, da pa so na drugi strani ostala območja dosegljiva in »dobesedno lačna pridnih rok«.

Vse, ki se bodo na dan solidarnosti odpravili na pomoč prizadetim v poplavah, tako pozivajo, naj to storijo organizirano, prek prijave na aplikacijo Poplave 2023.

Čakajoč odredbo

Danes bo Šestan po napovedih tudi izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan predvidoma odredil delo zaposlenim pri izvajalcih kritične infrastrukture, zaposlenim v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih v javni zdravstveni mreži, zaposlenim v centrih za socialno delo ter zaposlenim na področju veterine.

Danes začenjajo namreč veljati prvi interventni ukrepi po poplavah, združeni v noveli zakona o preprečevanju posledic naravnih nesreč. Med njimi so predplačila občinam, širši obseg upravičencev do pomoči v kmetijstvu, višja sila in čakanje na delo za zaposlene in podjetja, pomoč samozaposlenim, izredni dopust za prostovoljce in dan solidarnosti.

Sicer pa bo vreme prihodnje dni naklonjeno delom na terenu. Današnje jutro bo ponekod megleno, dan pa sončen. Temperature bi lahko končno znova postale bolj poletne in bodo dosegle od 25. do 29. stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje.