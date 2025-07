Napovedani nalivi, toča in močan veter, preverite, kje bo najhuje. Alarmi za točo že gorijo (FOTO)

Po kratkem premoru se po Sloveniji že pojavljajo nevihte. »V večernih urah pričakujemo, da se bodo nevihte, ki se pojavljajo na Hrvaškem, razširile tudi na slovensko stran – torej na jug in vzhod države. Ob nevihtah še vedno velja nevarnost toče in sunkov vetra, največ težav pa bodo povzročali močni lokalni nalivi, ki bodo zaradi lege višinskega jedra in spremembe vetrov ponekod lahko precej stacionarni,« so zapisali na Neurje.si.

Kot so še dodali, to pomeni možnost hudourniških poplav in razlivanj vodotokov, zlasti v »trikotniku« med Novim mestom, Zagrebom in Karlovcem, kjer lahko do nedelje pade izjemna količina padavin.

Spodaj si oglejte radarsko sliko padavin in verjetnost trenutnega pojavljanja toče. Ob 16.40 je bila velika verjetnost za njen nastanek v Ljubljani z okolico, na Belokranjskem in na Dolenjskem.

Meteorologi opozarjajo, da nas bo ponoči prešla vremenska fronta, ob kateri pričakujejo intenzivnejše vremensko dogajanje. Ob nevihtah bodo v tem času nastajali tudi krajevni nalivi. Zaradi močnega deževja je Agencija RS za okolje za danes zvečer za jugovzhodni del države izdala oranžno opozorilo, za jutri pa je to opozorilo izdala za vzhodni del države.

