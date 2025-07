Arso prižgal oranžno, alarmi gorijo tudi na Hrvaškem (FOTO)

Po napovedih Agencije RS za okolje so pred nami vremensko pestri dnevi. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Čez dan bo ponekod zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na severozahodu od 20 do 23 °C.

Proti večeru bodo padavine prehodno nekoliko oslabele, a se bodo v drugem delu noči spet okrepile in razširile nad večji del Slovenije. Možni bodo tudi nalivi. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na severozahodu okoli 14 °C.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo čez dan prehodno ponehale in se v noči na nedeljo spet okrepile. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, v Zgornjesavski dolini okoli 20 °C.

Na Hrvaškem močni nalivi in občutna ohladitev

Tudi hrvaški meteorologi že več dni opozarjajo na drastično vremensko spremembo, ki bo zajela celotno državo. Temperature naj bi konec tedna padle tudi do 15 stopinj Celzija, prihajajo pa tudi nevihte, orkanski veter in toča. Že danes velja opozorilo zaradi visokih temperatur, jutri pa bo vreme občutno bolj nestanovitno – pričakujejo se močni nalivi, udari strel in krajevna neurja. Na severnem Jadranu in v notranjosti Hrvaške obstaja nevarnost poplav zaradi obilnih padavin v kratkem času.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod je zaradi napovedane ohladitve in vremenskih nevšečnosti izdal izredno opozorilo. Opozarjajo na visoko verjetnost hudih neviht, zlasti v soboto zvečer in v noči na nedeljo, ko bo osrednjo in gorsko Hrvaško zajel najmočnejši val dežja. Obalna območja se morajo pripraviti tudi na možnost vodnih tromb. V začetku prihodnjega tedna sledi kratko zatišje, nato pa nova fronta z obilnimi padavinami in vetrom. Pristojne službe prebivalcem svetujejo, naj spremljajo vremenske napovedi in upoštevajo varnostna navodila, še poroča Index.