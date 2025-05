Prihajajo ledeni možje, takšno vreme nas čaka

Predvsem vrtičkarji vsako leto nestrpno pričakujejo 15. maj, ko je praviloma konec muhastega, deževnega in hladnega vremena, kar pomeni, da se počasi segrevajo tudi tla in lahko na gredice končno posadijo sadike tudi tistih bolj občutljivih zelenjadnic.

Ledeni možje se začnejo jutri, a so letos, kot kaže, svoje že opravili v preteklih dneh, ko je večji del Slovenije pošteno namočil dež, temperature pa so bile bolj podobne zgodnje aprilskim.

Danes bo vreme veliko bolj prijetno in primerno za izlete v naravo in rekreacijo. Večinoma bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Goriškem do 22 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).

Ponoči bo večinoma jasno, proti jutru pa lahko ponekod po nižinah nastane kratkotrajna megla.

Svoje so očitno opravili

Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvilo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo po trenutnih napovedih nadaljevalo tudi v naslednjem tednu. Čez dan bodo temperature vztrajale okrog prijetnih 20 stopinj Celzija, le jutra so lahko še precej hladna s temperaturami pod deset stopinjami.

Ledeni možje se bodo za letos poslovili v četrtek, 15. maja, ko goduje sv. Zofija, ki s seboj rada prinese obilne padavine, zato temu dnevu rečemo tudi »polulana Zofka«.