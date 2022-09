Prihajajo dohodninske spremembe: kdo bo zaslužil več in komu bodo več vzeli (VIDEO)

Cene malice v šolah bodo zamrznjene, je danes odločila vlada. To bo državo letos stalo štiri milijone evrov, prihodnje pa 14 milijonov. Ukrep velja od 1. septembra letos in bo veljal do konca šolskega leta, z njim pa želijo ohraniti cene na ravni lanskega šolskega leta, saj s tem vplivajo tudi na ustavitev inflacije. Zakon je usklajen, po njegovem prepričanju pa bodo s tem prispevali k znižanju stroškov v času tega šolskega in študijskega leta, je dejal minister za izobraževanje Igor Papič. Stroški se bodo krili za nazaj, torej bodo tudi za september povrnjeni.

Državni sekretar Dejan Židan je spregovoril na temo podražitev električne energije in zemeljskega plina. Zaradi podražitev bodo pomoč gospodarstvu podvojili s 40 milijonov evrov na 86. Sprejeta je bila še odločitev, da se s šestimi milijoni evrov dokapitalizira Slovenski podjetniški sklad.

Kdo bo imel višje prihodke

»Danes je vlada začela razpravo o predlogih davčnih sprememb – sprejela jih bo v naslednjih dneh. /.../ Davčne spremembe gredo v smeri, da tisti, ki imajo največ, tudi največ prispevajo v proračunsko blagajno,« je dejal minister za finance Klemen Boštjančič in dodal, da se je vlada odločila, da bo največ tega denarja namenila mladim. Predloge so skrbno preučili.

Napoveduje dohodninske spremembe: zaposleni z minimalno plačo in do petkratnika minimalne plače bodo zagotovo prejeli višje neto dohodke.

Dohodninske razrede bodo od leta 2021 usklajevali z najmanj polovično rastjo plač.

»Dražji« normiranski s. p., a ne za vse

»Sistema normirancev ne ukinjamo, so pa spremembe nujne,« je dejal Boštjančič. Najbolj pomembno je, da se za polno zaposlene, ki prejmejo do vključno 25 tisoč evrov, ne bo spremenilo nič. Obdavčeni bodo enako kot do zdaj – poleg plačila prispevkov jih čaka še štiriodstotna obdavčitev prihodkov. Tistim, ki zaslužijo nad 25 tisoč evrov, bo obdavčen presežek nad tem zneskom po 12-odstotni stopnji.

Ponovno se uvaja obvezno izdajanje računov, ki da je ključno orožje proti sivi ekonomiji, če mogoče, naj se izročajo v digitalni obliki, je dejal minister.

Očetovski dopust

Uvaja se 60 dni neprenosljivega dopusta za očete, mame pa zaradi tega ne bodo nič na slabšem, je danes napovedal minister za delo Luka Mesec.

Tri milijone za gasilska društva in druge gasilske organizacije.