Prihajajo digitalni boni: zbrali smo vse, kar morate vedeti

Po turističnih in energetskih prihajajo digitalni boni. S 15. junijem boste lahko unovčili 150 evrov dobroimetja tudi za nakup računalniške opreme. Preverite, ali ste med upravičenci in na kakšen način lahko vrednost bone koristite.

Kaj je digitalni bon?

Digitalni bon '22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme. Zanj ni potrebno zaprositi in ne prejmete ga v fizični obliki. Namen digitalnega bona je spodbujanje digitalne vključenosti.

Vrednost digitalnega bona '22 znaša 150 evrov.

Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred; dijak srednje šole; študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju; študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Subvencionirani tečaji digitalnih veščin Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, se boste lahko v letu 2022 udeležili subvencioniranega neformalnega izobraževanja za dvig digitalnih kompetenc. Udeležba na tem izobraževanju bo za vas brezplačna, pogoja za udeležbo sta stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in starost 55 let ali več (oboje) na dan 12. 3. 2022. Ko boste opravili neformalno izobraževanje, boste v informacijski sistem FURS vpisani kot upravičenec do digitalnega bona ’22. Za letošnja neformalna izobraževanja, namenjena starim 55 let ali več, torej ne koristite dobroimetja digitalnega bona, temveč dobroimetje po opravljenem neformalnem izobraževanju šele pridobite. Dobroimetje nato lahko koristite za nakup računalniške opreme. Javni razpis za izvajalce subvencioniranega izobraževanja je bil objavljen 20. maja 2022. Obseg in vsebina izobraževanja sta del razpisne dokumentacije. Seznam izvajalcev bo predvidoma znan (objavljen na vladni spletni strani) konec julija, izobraževanja naj bi se pričela v avgustu.

Do digitalnega bona '22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusaorate izpolniti in predložiti to vlogo.

Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalne bone ’22 boste upravičenci lahko koristili od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon '22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme, in sicer: prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika, priklopne postaje za prenosni računalnik, računalniškega zaslona, tipkovnice in miške, digitalnega papirja, digitalnega peresa, čitalnika pametne kartice, spletne kamere, slušalk z mikrofonom, večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja), tiskalnika, 3D tiskalnika, zunanje pomnilniške enote, posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).

Bratje in sestre bodo lahko bone združili. FOTO: Leon Vidic/delo

Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon '22 združite z izjavo o združitvi digitalnih bonov '22, ki jo določi vlada, in bone koristite za skupni nakup.

V večih manjših zneskih

Digitalni bon boste lahko v času njegove veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčili ga boste lahko osebno v poslovnih prostorih ponudnika blaga ali s spletnim nakupom na podlagi izjave o unovčitvi digitalnega bona. Izjava vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, EMŠO in davčno številko.

Če se bo bon unovčil s spletnim nakupom, se ponudniku blaga pošlje elektronsko podpisano izjavo ali skenirano lastnoročno podpisano izjavo. Podatek o razpoložljivem znesku za upravičenca bo razviden iz informacijskega sistema Finančne uprave RS. Sami boste imeli vanj vpogled prek aplikacije eDavki. Če se bo bon unovčil z osebnim nakupom v poslovalnici, je treba predložiti lastnoročno podpisano izjavo in v poslovalnici pokazati osebni dokument.

Če se unovčuje združene digitalne bone '22, se za unovčitev potrebuje tudi Izjava o združitvi digitalnih bonov '22.

Kje lahko unovčite digitalni bon ’22?

Digitalni bon '22 lahko unovčite pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, je ena od naslednjih dejavnosti iz Priloge I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti ali njim podrejena dejavnost:

G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,

G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami.