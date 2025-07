Prihaja vrhunec vročinskega vala, zdravnik svari pred smrtno nevarnim stanjem

Meteorologi že nekaj časa svarijo, da nas danes in jutri čaka vrhunec tokratnega vročinskega vala, ko bi se lahko temperature v delih Slovenije dvignile krepko nad 30 stopinj Celzija, občutek vročine pa bo še močnejši v mestih, kjer prevladuje beton.

Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, na Goriškem ob šibki burji do 37 °C. Jutri bo sončno in vroče, pozno popoldne v Alpah lahko nastane kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 32 do 36 °C.

Strokovnjaki že od začetka poletja opozarjajo, da je zadrževanje na prostem med najhujšo pripeko nevarno, še posebej za ranljivejše skupine, torej kronične bolnike, mlajše otroke in starejše prebivalce. Tem svetujejo, naj se večino dneva zadržujejo v senci, na hladnem ter uživajo dovolj tekočine, najbolje vode.

Ljudje so opozorila, kot kaže, vzeli resno, saj na Univerzitetnem kliničnem centru med letošnjim vročinskim valom ne opažajo povečanega obiska pri zdravnikih družinske medicine ali na urgenci. »Vsako leto opažamo, da pri bolnikih med vročinskimi valovi pride v glavnem do poslabšanja kroničnih bolezni, na ta račun je morda tudi kakšen bolnik več na urgenci, na srečo pa kakšnih življenjsko ogrožujočih stanj na račun vročine na urgenci ne beležimo,« pravi namestnik predstojnika mariborskega urgentnega centra Andrej Hohnec.

Kako ravnati ob vročinskem udaru

Hohnec je ob tem ponovno vsem položil na srce, naj se, če je le možno, med 10. in 17. uro ne izpostavljajo vročini, neposrednemu soncu pa »sploh ne«. »Če zaradi narave dela to ni mogoče, pa poskrbimo za več počitkov, se umaknemo v senco, pijemo dovolj tekočine, če imamo kronične bolezni, pa smo bolj pozorni na znake poslabšanja,« je poudaril Hohnec.

Čeprav redko, pa se lahko zgodi tudi, da nas prizadene vročinski udar, izredno nevarno stanje, pri katerem je lahko prepozna reakcija tudi usodna. »Tipično tak bolnik dobi visoko vročino, torej 39, 40, ali več, pride lahko do motenj zavesti, krčev, zmedenosti, motenj govora, bolnik se lahko tudi neha potiti, je lahko vroč, topel, rdeč, pordel in se sam po sebi v tem stanju ne more več izogniti poslabšanju stanja, zato je potrebna pomoč sodelavcev, svojcev, tistih, ki to opazijo,« vročinski udar opiše Hohnec.

Brezplačno obveščanje Mestna občina Maribor je v okviru projekta Ready4Heat vzpostavila za območje mesta sistem brezplačnega obveščanja o toplotni ogroženosti. Prebivalci, ki se prijavijo na to storitev, prejmejo preko SMS sporočila opozorilo ob napovedi vročinskega vala, da lahko tako pravočasno ukrepajo. Prijaviti se je mogoče z SMS sporočilom "Vrocina da" na številko 051 228 777. STA

Kaj v tem primeru storimo? »Bolnika je treba umakniti v hladen prostor, odstraniti oblačila, začeti s hlajenjem, denimo z ventilatorjem, če je pri zavesti, lahko pije, v primeru, da je prišlo do motenj zavesti, pa mu nič ne dajemo v usta, pokličemo pa zdravniško oziroma nujno pomoč,« pravi namestnik predstojnika mariborskega urgentnega centra.