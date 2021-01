Prihaja vremensko pester konec tedna: od sonca do snežne odeje

Začetek januarskega vikenda bo oblačen in suh. Kot napovedujejo vremenoslovci, bodo občasno možne manjše padavine, po nižinah večinoma kot rahel sneg. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 3, na Primorskem do 9 stopinj Celzija.



V soboto bo delno jasno, v južnih krajih pa pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo od juga oblačnost naraščala. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 1, v Gornjesavski dolini do –9, na Primorskem do 3, najvišje dnevne od –2 do 3, na Primorskem do 9 stopinj.



V nedeljo bo na severu zmerno, drugod pretežno oblačno in večinoma suho, le na jugu bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo občasno naletaval sneg. Burja bo slabela. Pihala bo burja, zrak bo vlažen Nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, vremenska fronta valovi nad južnim delom zahodnega in osrednjega Sredozemlja ter nad južnim Balkanom. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma vlažen zrak.



V krajih južno in vzhodno od nas bodo občasno rahle padavine. Ob severnem Jadranu bo rahlo deževalo, pihala bo burja, drugod bo večinoma rahlo snežilo. Jutri bo v krajih severno in zahodno od nas delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Zjutraj in dopoldne se bo po nekaterih nižinah zadrževala megla. Popoldne bo oblačnost od juga naraščala. Ob Jadranu bo zapihala zmerna burja.