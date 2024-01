Prihaja vremenski preobrat. Pričakujte plundro

To pa je vremensko spremenljiv teden, med posameznimi dnevi nas bodo ponekod presenetile zelo opazne razlike v temperaturi.

Vrhunec vremenskega dogajanja ta teden bo jutri in v petek. Četrtek bo še zelo topel, ponekod, denimo na vzhodu, se bo ogrelo celo do petnajst stopinj Celzija, potem pa se bo že v petek še bolj naglo ohladilo. V noči na petek se bodo padavine okrepile ter se razširile nad vso državo. Ohladilo se bo in meja sneženja se bo pomaknila do nižin. Tako hitro, kot bodo prišle, bodo padavine tudi ponehale: snega naj bi bilo le za vzorec.

Za lopate verjetno niti ne bomo prijeli ... FOTO: Simona Fajfar



Kidanje snega najbrž sploh ne bo potrebno, saj bo padal na topla tla.

Pričakujte plundro

»Kaj bo s sneženjem, sicer še ni dokončno, nekaj centimetrov snega pa vendarle pričakujemo. Ali se bo to zgodilo v petek zjutraj ali dopoldne, še ne vemo,« je dejal dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.

»Zdajšnji izračuni kažejo, da ga bo po nižinah zapadlo do pet centimetrov, v nekoliko višjih legah do deset, ni pa na vidiku kakšnega obilnega sneženja, še v gorah ne,« je razkrival sogovornik. Med območji, za katera Gregorčič napoveduje, da se bo spremenila barva pokrajine, je izpostavil predvsem severozahod države, osrednjo Slovenijo ter jugovzhod, torej Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko, v delu Štajerske in Prekmurja pa bo snežink, kot je dejal, zelo malo.

Dežurni prognostik Brane Gregorčič FOTO: Blaž Samec

Velja si zapomniti te zimske trenutke, saj se bo že na začetku prihodnjega tedna k nam spet začel širiti občutno toplejši zrak.

Kidanje najbrž sploh ne bo potrebno, saj bo sneg padal na topla tla, obdržati bi se znal pravzaprav le na travi, zato raje pričakujte plundro. Najbrž se bo tudi tokrat zgodilo, da pride ohladitev šele po koncu padavin ali pa padavine tedaj že tako oslabijo, da ne ostane veliko snega po nižinah …

Nadaljevanje ne bo zimsko

Kljub vsemu pa se bomo marsikje (zaradi jasnega in hladnega jutra) prebudili v čarobno pobeljeno sobotno in nedeljsko jutro. Velja si zapomniti te zimske trenutke, saj se bo že na začetku prihodnjega tedna k nam spet začel širiti občutno toplejši zrak. Celo takšen, da se bo ogrelo tudi na višinah: na nadmorski višini okoli 1500 metrov lahko pričakujemo celo do 10 stopinj Celzija!

Pa bo ta otoplitev res samo zatišje pred zimskim viharjem, ki si ga želijo še posebno tisti, ki so zaljubljeni v zimske radosti, ali pa tisti, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Skupina, ki se ukvarja s srednjeročnim napovedovanjem vremena na ciklon.si, je v eni izmed svojih analiz zapisala: »Ob koncu meseca se bo začelo podobno kot decembra intenzivno segrevati nad Kanado, kar je ugodno za Evropo in vdore polarnega zraka proti jugu.« Ker bo polarni vrtinec usmerjen proti Evropi, bi lahko doživeli zimski februar.