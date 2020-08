Prihaja sprememba z dežjem in ohladitvijo

FOTO: Arso

Prihaja velika sprememba

Čez dan je bilo pretežno jasno, zvečer pa se bodo na severu pojavile krajevne nevihte, napoveduje agencija za okolje. Ob tem so izdali tudi opozorilo, saj bodo prehodno narasli posamezni vodotoki.Reke imajo v večjem delu države malo, v severni in severovzhodni Sloveniji pa srednjo vodnatost. Pretoki rek se počasi zmanjšujejo. Danes zvečer in v noči na nedeljo bodo prehodno narasli posamezni hudourniški vodotoki predvsem v severnem in vzhodnem delu države. Ob tem bodo mogoča tudi razlivanja. V drugih delih države bo vodnatost rek večinoma ustaljena. V noči na ponedeljek lahko prehodno narasejo posamezni hudourniški vodotoki v hribovitem svetu na severozahodu države, drugje bodo reke počasi upadale, so zapisali v opozorilu.Jutranja temperatura rek je bila med 10 in 20, morja ob slovenski obali pa 27 °C. Blejsko jezero ima temperaturo okoli 24 °C, Bohinjsko 22, so še dodali.V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu severne Slovenije bo popoldne nastalo nekaj ploh. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 22 do 27, na Goriškem in ob morju okoli 30 °C.V noči na ponedeljek se bodo krajevne padavine in nevihte od severozahoda prehodno razširile v notranjost Slovenije.V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini brez padavin. Nekoliko hladneje bo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V noči na torek in v torek dopoldne bo ponekod občasno deževalo. V torek čez dan se bo postopno jasnilo.