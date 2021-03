Prihaja sneg do nižin, preverite kje

Hladnejši konec tedna

Vremenska napoved za naslednje dni. FOTO: Arso

Za nami so precej suhi tedni, zaradi česar so na Agenciji za okolje in prostor (Arso) opozorili pred nevarnostjo požarov v naravi. Padavine prihajajo konec tedna, ko je napovedan tudi sneg do nižin.Do petka no po večini države prevladovalo jasno vreme, z jutranjimi temperaturami pod ničlp, dnevnimi temperaturami pa od 11 do 15, na Primorskem tudi do 18 stopinj Celzija.V sredo popoldne bo na severu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, v četrtek bo še večinoma sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu pa se bo oblačnost povečala. Zapihal bo jugozahodni veter. V petek se bo pooblačilo, dopoldne bodo padavine zajele severni del Slovenije in se popoldne razširile nad večji del države. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo zvečer spuščala, so na Arsu zapisali na svoji spletni strani.O tem, koliko in kje bodo snežne padavine tudi po nižinah, smo povprašali dežurno meteorologinjo. Katja Kozjek je pojasnila, da je o padavinah do nižin še preuranjeno govoriti, »kot kaže za sedaj pa se bo v petek zvečer meja sneženja spuščala, tako da lahko za kratek čas posneži do nižin na jugu, predvsem na Kočevskem, ampak se bodo padavine hitro zaključile in jih ne bo omembe vredno.«»Kaže, da bodo padavine pozno zvečer slabele, ko se bo ravno dovolj ohladilo, da bi lahko malo posnežilo. To ni nič nenavadnega, marec je še zelo tak spremenljiv mesec. Tudi lani smo imeli ob koncu marca vrhunec zime in je po celi Sloveniji po nižinah snežilo. Tak kratek zimski preblisk bo tale petek zvečer,« je še povedala Kozjekova. V hribih bo morda nekaj centimetrov snega, kot je sedaj videti, večjih količin ne bo. Padavine bodo v noči na soboto ponehale, zjasnilo se bo. Konec tedna bo nekoliko hladnejši. Po nižinah okoli pet stopinj Celzija, v nedeljo pa potem že blizu 10 stopinj Celzija.Padavine konec tedna bodo dobrodošle, »od sredine februarja ni bilo omembe vrednih padavin, jih narava že rabi. Naslednji teden bo še kar suho, drug teden pa bi znalo biti malce več padavin,« je v nekoliko dolgotrajnejši napovedi še razkrila dežurna meteorologinja.