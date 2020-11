Prihaja slana, vikend bo nadpovprečno topel

V četrtek bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Primorskem, kjer bo pihala šibka do zmerna burja, do 18 stopinj. Prihajajo nizke temperature V petek, soboto in nedeljo bo jasno, zjutraj bo ponekod slana. Na Primorskem bo predvsem v petek še pihala šibka burja. V soboto in nedeljo bo zjutraj po nekaterih nižinah megla. Hladna fronta se pomika čez vzhodne Alpe in severozahodni Balkan. Za njo se od zahoda nad srednjo Evropo širi območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje priteka od severovzhoda hladnejši in vlažen zrak.



V četrtek bo ob morju večinoma sončno, pihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna do močna burja. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost umikala proti jugovzhodu.