Prihaja prvi vročinski val, tako dolgo bo trajal

Še pred prvim uradnim poletnim dnevom, se bo živo srebro krepko dvignilo. Pred nami je namreč prvi letošnji vročinski val, ki bo trajal vse do konca meseca.

Kot je povedal meteorolog Brane Gregorčič, morajo biti za vročinski val izpolnjeni pogoji, in sicer mora biti tri dni zapored srednja dnevna temperatura nad 24 stopinj Celzija. »Za zdaj ta pogoj še ni bil izpolnjen. Tam, kjer je včeraj že bilo nad 24, mora biti tako vroče vsaj še danes in jutri. So pa pred nami kar vroči dnevi, temperature se bodo sukale okoli 30 stopinj in več. V zadnji tretjini junija bomo gotovo lahko govorili o vročinskem valu,« je napovedal vroče prihodnje dni.

»Rekordnih temperatur sicer ne pričakujemo, bo pa vsak dan blizu 30 stopinj, kakšen dan tudi več. Takšno vreme bo vztrajalo do konca junija, ob tem pa bo iz dneva v dan tudi precejšnja verjetnost neviht, predvsem v severni polovici Slovenije, manj na južnem delu. Še zlasti v Primorju bodo padavine malo verjetne. Severneje bo verjetnost padavin med 40 in 50 odstotki, južneje pa manjše od 20 odstotkov,« je dejal in napovedal, da bodo padavine ozračje hladile že danes, sicer pa deževnih dni nikakor ni na sporedu do konca meseca.

Kako obremenilna bo vročina?

O tem, kako obremenilna bo vročina za naše počutje Gregorčič pravi, da je zaenkrat zrak nad nami relativno suh, zato zaenkrat neke večje tovrstne obremenitve niti ni bilo. »Obremenilnost povečuje sopara, vlažnost zraka pa se bo ob nevihtah povečala, zato bo tudi toplotna obremenitev tekom tega tedna postopno naraščala. Glede temperatur bodo razmere podobne kot so že nekaj dni, če pa bo v ozračju vlage več, bo tudi vpliv na počutje kakšen dan bolj opazen. Ekstremnih razmer pa ta čas ne pričakujemo.«

Ob prihodu vročih dni je zaskrbljujoča tudi suša na jugozahodu in jugu države. Tudi v tem tednu se razmere ne bodo izboljšale, k večjemu še poslabšale, pravi Gregorčič. Severna in severovzhodna Slovenija pa sta bili v zadnjem mesecu kar dobro preskrbljeni s padavinami, zato tam suše zaenkrat ni.