Prihaja prvi vročinski val: pripravite se na peklenske temperature

Zadnje dni nas vreme razvaja s prijetnimi temperaturami, saj se temperatura redno dviga nad 25 stopinj Celzija. Tudi danes bo sončno, vendar bodo jasnino popoldne prekinile krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31. Arso je zaradi neviht dal rumeno opozorilo. Tako je tudi v soboto.

Na portalu neurje.si pišejo, da bodo nevihte nastajale nad Gorenjsko, Koroško, Štajersko in Prekmurjem. Močnejše nevihte lahko spremljajo nalivi, močnejši sunki nevihtnega piša in toča.

Jutri bo oblačno in občasno deževno. Nekoliko se bo tudi ohladilo. V nedeljo bo oblačno, padavine bodo do večera večinoma ponehale. V ponedeljek bo pretežno sončno, popoldne bodo v notranjosti možne posamezne plohe. Vse do torka nas čaka nekoliko hladnejše vreme, s temperaturami do 17 stopinj.

Prihaja prvi vročinski val?

Vse od prihodnje srede pa do četrtka, 9. junija, naj bi bilo sončno in vroče, temperature pa tudi do 35 stopinj Celzija. Videli bomo, ali se bo napoved razvila že v pravi vročinski val, ki naj bi sovpadel z nastopom meteorološkega poletja.

Če ste od lani že pozabili, na kaj morate ob visokih temepraturah paziti, naj vas spomnimo.

- Če slabo prenašate vročino, se najhujšemu soncu ne izpostavljajte.

- Na zrak in po opravkih pojdite zjutraj ali zvečer. Takrat se tudi ukvarjajte s športnimi aktivnostmi.

- Dovolj pijte, najbolje vode. Po barvi urina boste videli, ali so vaše količine pravilne. Če je urin prerumen, pijte več.

- Jejte manj težko hrano z obilico sadja in zelenjave, ki je v tem času že na voljo tudi od lokalnih preskrbovalcev.