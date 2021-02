Prihaja otoplitev, na vidiku pa že nova ohladitev

Po precej globokem minusu, ki smo ga doživljali v zadnjih dneh, se nam končno obeta otoplitev. Vsaj tako za zdaj kaže pogled v prihodnji teden. Jutranje temperature bodo okoli ničle in tudi nad njo, medtem ko se bodo dnevne temperature približale 20 stopinjam Celzija. Najbolj topla bosta torek in sreda na severovzhodnem delu države, kjer bodo čez dan izmerili 19 stopinj Celzija. Zdi pa se, da se bo nato ohladilo. Konec koncev zima še zna otresti rep, maja pa nas čakajo še ledeni možje, ki imajo takšno ime z razlogom.



Ali je zima v izdihljajih, smo vprašali dežurnega prognostika pri Agenciji RS za okolje Janeza Markoška. Pomladi in poletja željne je z odgovorom razočaral, saj je odvrnil, da ni rečeno, da se bo zima poslovila, marca pa da še lahko zahladi. Pravzaprav zadnjih izračuni kažejo, da nam bo toplo do zadnjega vikenda v februarju, potem pa nas čaka ohladitev. Lahko vas pomirimo, da tako nizkih jutranjih temperatur, kot smo jih beležili v prejšnjih dneh, ko se je živo srebro tudi v prestolnici močno približalo –10 stopinjam Celzija, ne bo.

