Prihaja ohladitev, za Alpe napovedali več kot pol metra novega snega

Prihajajo padavine in nižje temperature. FOTO: Arso

V torek ob 13.31 bo k nam tudi uradno prišla jesen. Da je poletja nezadržno konec, pa nam vreme z nizkimi jutranjimi temperaturami kaže že nekaj dni. V nadaljevanju bodo te le še nižje.Danes bo delno sončno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem na Primorskem bo mogoča kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V torek bo na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).V sredo in četrtek bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, delno nevihtami. Na vzhodu bo delno sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Okrepil se bo jugozahodnik. V četrtek bo v zahodni polovici Slovenije precej oblačno z občasnim dežjem. Proti vzhodu bo večinoma suho. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Temperature po nižinah bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.Deževno vreme bo v drugi polovici tedna zajelo večji del Evrope, ponekod bi lahko imeli veliko padavin, za Alpe pa napovedujejo celo sneg.V petek čez dan bodo padavine zajele vso Slovenijo. Hladneje bo. V soboto bo oblačno, občasno bo še deževalo. V nedeljo, ponedeljek in torek bo večinoma suho in hladneje, napoveduje Arso.Temperature bi bile ponekod v osrednji Evropi in Sredozemlju lahko nižje za 10 stopinj od povprečnih temperatur za ta del septembra, pa pravijo pri Severe Weather Europe: »Vdor mrzlega zraka v severno Sredozemlje bo zelo intenziven.« S prihodom mrzlega zraka bodo nastali pogoji za sneg. »Obstaja velika možnost, da zapade več kot pol metra novega snega v višjih alpskih regijah,« napovedujejo na vremenskem portalu.