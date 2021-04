Prihaja ohladitev: poglejte, kje bo zapadlo največ snega

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) nas ta teden ponovno čakajo zimske temperature in snežne padavine. Danes bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, le na vzhodu bo dopoldne še deloma jasno. Popoldne se bodo padavine postopno širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, na severozahodu okoli 9 °C.Ponoči se bo meja sneženja od severa pričela spuščati. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8 °C.Jutri bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 500 m, zjutraj ob močnejših padavinah lahko ponekod tudi nižje. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 °C.Arso poroča, da bo na Notranjskem in Kočevskem lahko zapadlo več kot 10 centimetrov snega.