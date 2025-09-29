Prihaja občutna ohladitev, je na vidiku že prvi sneg? Imamo odgovor Gregorčiča

Slovenijo je zajel prvi pravi jesenski hladni val. Kot opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso), k nam od vzhoda priteka občutno hladnejši zrak, kar že čutimo predvsem v jutrih – v Babnem Polju so danes ob 7.30 namerili le 1,2 °C, v Novi vasi na Blokah pa le 2 °C.

O tem, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, smo se pogovarjali z meteorologom Brankom Gregorčičem. Kot pravi, se nam od vzhoda res bliža občutno hladnejši zrak, kar je posledica lege naših krajev na obrobju obširnega območja visokega zračnega tlaka, ki se nahaja nad severovzhodnim delom Evrope.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo še od 16 do 18 °C, na Primorskem do 23 °C.

Zvečer in ponoči se bo od severozahoda postopoma pooblačilo. Jutri bo oblačno s krajevnimi padavinami, katerih količina ne bo velika. Snežilo bo le v visokogorju, pa še tam zelo simbolično.

Do sredinega jutra se bo povsod delno zjasnilo. K nam bo od vzhoda pritekal občutno hladnejši zrak, zato bo večji del dneva pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Tudi v četrtek bo delno jasno, hladno in še vetrovno.

Temperature bodo ponekod padle pod ničlo

V petek in soboto bo precej jasno, veter bo postopoma ponehal. Jutranje temperature bodo v mraziščih padle nekaj stopinj pod ničlo, pa tudi marsikje drugod v notranjosti Slovenije se bodo zaradi jasnih noči približale ledišču.

Najvišje dnevne temperature bodo od torka do sobote v večjem delu Slovenije pod 15 °C, nekoliko topleje bo le na Primorskem.

»Nedelja bo verjetno prinesla nekaj padavin, a snega do nižin prav gotovo ne,« še zagotavlja Gregorčič.