Prihaja novi minister, kaj bo s Koritnikovim direktoratom?

Dela ne bo zmanjkalo

Premierje pred dnevi predlagal novega ministra brez resorja,bo, če bo danes prestal glasovanje, postal minister za digitalno preobrazbo. V današnji predstavitvi pred odborom DZ za notranje zadeve je napovedal prizadevanja za uresničitev čim večjega dela pred kratkim predstavljenega paketa ukrepov za digitalizacijo. »Digitalizacija je ena izmed ključnih rešitev, da postanemo moderna in napredna država,« je dejal. Če bodo člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ocenili, da je njegova kandidatura ustrezna, bo DZ o imenovanju glasoval še danes na izredni seji.Janša je ob tem napovedal, da bo nov minister vodil novoustanovljeno vladno službo za digitalizacijo, mi pa smo ob tem preverili, kaj se bo zgodilo z direktoratom za informacijsko družbo, ki v okviru ministrstva za javno upravo že skrbi za »strateško načrtovanje in spodbujanje digitalnega preoblikovanja Slovenije«. Bosta službi delovali združeno, vsaka zase, se direktorat morda ukinja?Na vladi nam sicer odgovorov o tem še niso podali, so nam pa pojasnila posredovali ministrstva, ki ga vodiKot so zapisali, ministrstvo za javno upravo pokriva širok spekter področij in da je »dela dovolj ne le za enega, temveč prej za štiri dodatne ministre«. »Glede na to, da že sedaj vsebino, ki v določenih delih spada pod področje digitalizacije, pokriva vsako ministrstvo zase (še posebej intenzivno denimo MZ, MIZŠ, MP in MGRT, MZZ, MORS in MNZ pa so celo izvzeti iz centralizirane informatike), je ustanovitev takega ministrstva oz. vladne službe lahko dodana vrednost. Predvsem zato, da se preseže ta drobitev na različne resorje in se vzpostavi enotna koordinacija razvojnih aktivnosti na tem področju. Težko pa komentiramo kaj več, ker akt o ustanovitvi in določitvi konkretnih pristojnosti še ni bil sprejet.«Na ministrstvu za javno upravo sicer delujeta direktorat za informatiko (DI) in direktorat za informacijsko družbo (DID), ki je bil ponovno vzpostavljen na pobudo ministra Koritnika. »Prvi se ukvarja zgolj z nabavo opreme in tehnično podporo za delovanje državnih sistemov, zato se verjetno strinjamo, da ne igra ključne vloge pri strateškem načrtovanju digitalnega prehoda. Je pa zelo pomemben za funkcioniranje države. Drugi, torej direktorat za informacijsko družbo, pa skrbi za razvoj digitalnih storitev v ožji državni upravi, zgolj delno v javnem sektorju, ne pa v zasebnem sektorju. Zato je lahko krovni usmerjevalec, ki bo povezal načrtovanje digitalnega prehoda širše, torej tako v javnem kot zasebnem sektorju, kvečjemu koristen.«Poudarili so tudi, da so za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU smo pripravili zelo konkreten program prioritet, minister Koritnik ga je predstavil tudi poslancem v Evropskem parlamentu. »Minister Koritnik bo to delo, skupaj z ekipo, s katero smo ta program zastavili in na katero je izredno ponosen, uspešno tudi zaključil. Je pa dejstvo, da je digitalna preobrazba zahteven in predvsem dolgoročen proces. Poudarek mora biti na vsebini in konkretni izvedbi, ne na leporečenju. Dela za ljudi, ki so se ga pripravljeni lotiti ter imajo znanje in izkušnje, pa ne bo na tem področju, ki se praktično dnevno spreminja, nikoli zmanjkalo.«