Prihaja nov prometni kolaps? Zaprli ključne prometne povezave v Ljubljani

V okviru druge faze gradnje prometne ureditve na Celovški cesti v Ljubljani so danes za ves promet zaprli avtocestni priključek Šentvid. Zaprtje je načrtovano predvidoma do 15. julija. Promet po Celovški odslej poteka po enem zoženem voznem pasu v vsako smer.

Od danes so zaprti priključki s Celovške ceste na avtocesto v smeri Kranja, z avtoceste iz smeri Kranja na Celovško cesto, z avtoceste (iz predora Šentvid) proti Medvodam in s Celovške ceste v predor Šentvid. Med drugim je spremenjen prometni režim na križiščih Galant in Jelen, prilagojena so avtobusna postajališča.

Po avtocesti brez vinjete

Na gorenjski avtocesti bo obvoz tudi za vozila brez vinjete dovoljen, a le v smeri od Broda do priključka Ljubljana Šiška oz. do izvoza na Celovško cesto, navaja Prometno-informacijski center.

Druga faza gradnje polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto obsega preusmeritev prometa na zunanje pasove, gradnjo notranjih pasov in otokov, gradnjo cestne razsvetljave ter izgradnjo meteornega kolektorja.

Prometno-informacijski center ta teden pričakuje močno povečan promet. Temu botrujejo začetek šolskih počitnic, današnji državni praznik, višek turistične sezone, pa tudi dela na številnih avtocestnih odsekih.