Prihaja največji graditeljski sejem

Sejem Dom bo med 5. in 9. marcem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ponovno združil več kot 400 domačih in tujih podjetij s področja gradnje in obnove. Največji graditeljski sejem v regiji bo vrata uradno odprl to sredo ob 13. uri. Slovesno odprtje 63. Sejma Dom bo v dvorani Urška na Gospodarskem razstavišču.

Na več kot 12.000 m2 razstavnih površin bodo obiskovalci našli vse, od temeljev do strehe, od gradbenih materialov in stavbnega pohištva do inovativnih energetskih rešitev in pametnih sistemov za bivanje. Gre za dogodek, ki vsako leto pritegne več kot 40.000 obiskovalcev.

Razstavljavci bodo predstavili in razstavili najpomembnejše novosti v gradnji in obnovi, od trajnostnih materialov in pametnih tehnologij do preverjenih klasičnih rešitev. Obiskovalci bodo lahko spoznali inovativne izolacijske sisteme, energetsko učinkovite fasade in najnovejše toplotne črpalke, ki omogočajo varčno bivanje.

Dan slovenskega lesarstva Sejem Dom bo to pot še posebno pozornost namenil lesu kot trajnostnemu in vsestranskemu gradbenemu materialu. Obiskovalci bodo lahko raziskali inovativno uporabo lesa v pohištvu in gradbeništvu skozi številne razstave. V sklopu sejma bo potekal tudi osrednji strokovni dogodek slovenske lesne industrije – Dnevi slovenskega lesarstva 2025, ki ga organizirata SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Dogodek, ki bo potekal v četrtek, 6. marca, bo osvetlil inovacije v lesni industriji kot tudi ključne trende na trgih.

Pametni domovi niso več prihodnost, temveč realnost. Na sejmu bodo zato predstavljeni najnaprednejši sistemi za avtomatizacijo, varnost in pametno upravljanje energije, ki omogočajo večje udobje, večji prihranek in bolj trajnostno bivanje.

Toda nekatere stvari ostajajo nepogrešljive: masiven les, opečna gradnja, kakovostna lesena, PVC ali aluminijasta okna in vrata ter preizkušeni ogrevalni sistemi, kot so kamini in talno gretje. Sejem Dom bo ponudil celovit vpogled tako v inovacije kot preverjene klasike, obiskovalcem pa bo omogočal primerjavo ponudb ter strokovna svetovanja za tiste najboljše gradbene rešitve. Obiskovalcem bodo namreč na voljo številni arhitekti, gradbeniki, statiki, geomehaniki in energetiki.

Znak kakovosti v graditeljstvu Že tradicionalno je Sejem Dom tudi prizorišče nagrajevanja najboljših praks v graditeljstvu. Vsako leto podeljujejo tudi Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG), gre za edinstven slovenski certifikat, ki potrjuje najvišje strokovne in trajnostne standarde v panogi. Podeljuje ga neodvisna komisija strokovnjakov Gradbenega inštituta ZRMK, ki ocenjuje tehnične, okoljske, družbene in ekonomske vidike izdelkov, storitev, naprav in sistemov. Doslej je priznanje prejelo že več kot 160 inovativnih in trajnostnih rešitev, ki prispevajo k boljši kakovosti bivanja. Slavnostna podelitev letošnjih nagrad bo ob uradnem odprtju sejma.

Poleg široke ponudbe izdelkov in materialov bo omogočil dostop do številnih brezplačnih strokovnih svetovanj in delavnic, na katerih bodo možni individualni posveti in praktični nasveti. Gradbeni inštitut ZRMK bo svetoval o kakovostni gradnji, prenovi, notranji opremi in zdravem bivalnem okolju, Mreža ENSVET – Eko sklad pa bo ponujala strokovne informacije o energetski učinkovitosti, izolaciji, prezračevanju in možnostih subvencij. Obiskovalci bodo lahko izkoristili tudi brezplačno arhitekturno svetovanje in 3D-izris kopalnice.