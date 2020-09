Prihaja motnja, preverite, kje grozijo nevihte

Napoved vremena za naslednje dni. FOTO: Arso

Danes bo delno jasno. Največ sončnega vremena bo na Primorskem, drugod se bo oblačnost povečala. Popoldne ali zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe ali nevihte. Zapihal bo vzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo zjutraj in dopoldne še večinoma oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne se bo delno zjasnilo, v gorskem svetu bodo še krajevne plohe. Pihal bo severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 16 do 22, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.Od torka do petka bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah megla. Postopno bo nekoliko topleje, popoldanske temperature bodo od sredine tedna naprej spet okoli ali malo nad 25 stopinj Celzija. Ob koncu tedna bo predvidoma več oblačnosti, v nedeljo kaže tudi na možnost manjših padavin, še napovedujejo vremenoslovci.