Prihaja letni dodatek: preverite, koliko vam ga pripada

Pri junijskih pokojninah bo 590.125 uživalcev pokojnin prejelo letni dodatek (in 14.968 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja). Znašal bo od 130 evrov za tiste z najvišjimi pokojninami, do 440 evrov za tiste z najnižjimi, celotna masa denarja, namenjen za letni dodatek, pa znaša prek 135 milijonov evrov.



Koliko letnega dodatka vam pripada, je odvisno od višine pokojnine.



Če imate do 500 evrov pokojnine , vam pripada 440 evrov dodatka .

Če je vaša pokojnina višja od 500 evrov , torej od vključno 500,01, in nižja ali enaka 600 evrov , boste na račun prejeli 300 evrov dodatka .

Če vaša pokojnina znaša od 600,01 do vključno 710 evrov , potem vam pripada 240 evrov letnega dodatka .

Če imate od 710,01 evrov pokojnine do 860 evrov , vam bo Zpis izplačal 190 evrov dodatka .

Tisti, ki imajo nad 860 evrov pokojnine, torej od 860,01 evro pokojne, bodo prejeli 130 evrov dodatka .



Če ste eden od 14.986 prejemnikov nadomestila iz invalidskega zavarovanja, boste prejeli letni dodatek v naslednji višini:



– do 710 evrov nadomestila, 240 evrov letnega dodatka,

– od 710.01 do 860 evrov namestila, 190 evrov letnega dodatka,

– nadomestilo 860,01 evra ali več, 130 evrov dodatka.