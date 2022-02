Prihaja digitalni bon! Preverite, kdo bo upravičen do 150 evrov

»Danes je dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije,« je na novinarski konferenci dejal minister Mark Boris Andrijanič. Povedal je, da je vlada pripravila zakon, s katerim bodo zagnali program digitalnega opismenjevanja v Sloveniji. Povedal je, da zakon vključuje predšolske otroke, šoloobvezne otroke, dijake, študente višje- in visokošolskih programov, učitelje in predavatelje, odrasle, upokojence in invalide.

Bon za 150 evrov

Zakon uvaja finančne spodbude za nakup primerne opreme v vrednosti 150 evrov. S tem želijo pomagati pri nakupu moderne opreme in navdušiti nad poklici prihodnosti. Letos bodo do tega bona upravičeni vsi dijaki in vsi študenti ter starejši od 55 let, ki se bodo udeležili tečajev pridobivanja znanja digitalnih veščin. Starejšim bodo omogočili brezplačna izobraževanja za osnovne tečaje digitalnih veščin, mladim pa brezplačna izobraževanja za napredne veščine.

Minister pravi, da bi lahko bili v naslednjem letu do digitalnega bona upravičeni tudi drugi, predvsem starejši. »Vsaki dve leti se bodo delale analize stanja, na podlagi katerega bomo naredili akcijski načrt.« Povedal je še, da je pandemija pokazala, da veliko mladih nima ustrezne opreme in da so zaradi tega pri izobraževanju na daljavo trpeli.

Do opreme na bone že maja?

Minister pričakuje, da bo državni zbor zakon sprejel že marca, boni za nakup opreme pa bi bili tako na voljo maja. Brezplačni tečaji upa, da se bodo začeli izvajati v jeseni. »Upam, da bodo vse stranke razumele pomembnost tega zakona in da mu bodo izrekle podporo.«

Bon 22, kot so ga poimenovali, bo unovčljiv izključno za nakup nove, obnovljene ali razbljene računalniške opreme. Kupiti bo mogoče prenosni, tablični ali namizni računalnik, priklopne postaje, računalniške zaslone, tipkovnice, miške, digitalni papir, digitalna peresa, čitalnike, pametne kartice, spletne kamere, slušalke z mikrofonom, večfunkcijske naprave, skenerje, tiskalnike, 3D-tiskalnike, zunanje pomnilniške enote, specializirano računalniško opremo za digitalno vključenost invalidov in komplete za učenje programiranja. Bone bo znotraj družine mogoče tudi združevati.