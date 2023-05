Prihaja bistveno cenejša uporaba mobilne telefonije v nekdanjih jugoslovanskih republikah

V skladu z decembra lani podpisano zavezo je 38 operaterjev iz članic EU in držav Zahodnega Balkana pred kratkim določilo zgornjo ceno podatkovnega gostovanja v obe smeri med EU in Zahodnim Balkanom. S tem bo uporaba njihovih omrežij bolj ugodna tako za zasebne kot poslovne uporabnike v obeh regijah. Nove cene bodo začele veljati 1. oktobra.

Deklaracijo o prostovoljnem znižanju stroškov podatkovnega gostovanja z letošnjim 1. oktobrom so decembra lani ob robu vrha EU-Zahodni Balkan v Tirani podpisali ponudniki iz BiH, Kosova, Srbije, Severne Makedonije, Nemčije in Avstrije. Med njimi je tudi avstrijska skupina A1, pod katero sodi slovenski operater A1 Slovenija.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je takrat poudarila, je to dobro za gospodarstvo, turizem in ljudi.

Znižanje stroškov od 1. oktobra 2023

Podpisniki izjave so se dogovorili, da bo znižanje stroškov gostovanja začelo veljati 1. oktobra 2023. Za dogovor o določitvi zgornje cene prenosa podatkov v obe smeri med EU in Zahodnim Balkanom pa so si dali še nekaj mesecev časa.

Kot so pred dnevi sporočili v Bruslju, se bodo najvišje ravni maloprodajnih cen za en gigabajt podatkov zniževale na naslednji način: 1. oktobra 2023 na 18 evrov, 1. oktobra 2026 na 14 evrov in 1. oktobra 2028 na devet evrov.

V Bruslju pričakujejo, da bo določitev zgornje meje cen znižala cene gostovanja za uporabnike, ki potujejo med EU in Zahodnim Balkanom. Omejitev cen spodbuja in poenostavlja poslovne, kulturne, turistične in druge izmenjave med EU in Zahodnim Balkanom ter krepi povezave med sosednjimi regijami, so prepričani.

Več načinov, kako bi lahko znižali stroške

O tem, na kakšen način bodo znižali stroške - na primer s popusti, posebnimi paketi ali novimi tarifnimi načrti - je v skladu s podpisano zavezo prepuščeno vsakemu operaterju posebej. Nižja cena prenosa mobilnih podatkov bo morala biti na voljo najširšemu možnemu krogu končnih uporabnikov brez ovir ali pogojev, povezanih s paketi v domačem omrežju.

Gre sicer za enega od ukrepov za približevanje regije EU. Stroški mobilnega gostovanja v državah Zahodnega Balkana, kamor potujejo tudi številni Slovenci, so namreč glede na evrotarifo, ki je v veljavi v uniji, bistveno višji.