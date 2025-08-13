Prihaja ameriška veriga hitre prehrane Taco Bell, ZPS do projekta kritična

V Slovenijo prihaja nova ameriška veriga hitre prehrane. Do leta 2027 bodo odprli najmanj dve restavraciji Taco Bell. Prihod ponudnika hitre prehrane z mehiškim pridihom je del širitve največjega podjetja z restavracijami hitre hrane Yum! Brands na zahodnem Balkanu ter v Sloveniji in na Hrvaškem.

Načrt regionalnega razvoja predvideva do 30 restavracij Taco Bell, je za Delo povedala direktorica franšiznih operacij pri Apthi Global Aldina Hadžić. Dve že delujeta v BiH, tretja se pripravlja na odprtje. Vzporedno bodo odprli restavracijo v Beogradu. Na Hrvaškem bodo do konca leta odprli dve. Širitev v Slovenijo je predvidena v letih 2026 in 2027. Jasnega načrta, koliko restavracij bodo odprli v Sloveniji, v podjetju še nimajo. »Trenutno sta v načrtih več kot dve, najprej v Ljubljani,« je dejala Hadžićeva. Zanimivo pa je, da širitev povezujejo celo z zelenim trajnostnim prehodom.

Do leta 2027 bodo v Sloveniji odprli najmanj dve restavraciji Taco Bell, najprej v Ljubljani. FOTO: Scott Olson/AFP

Aldina Hadžić je pojasnila, da je širitev mreže restavracij skladna s širšimi cilji trajnostnega razvoja podjetja Yum! Brands, vključno s 46-odstotnim zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov na restavracijo do leta 2030 in doseganjem neto ničelnih emisij do leta 2050. »Te pobude odražajo našo zavezanost trajnostnemu razvoju z vključevanjem obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in načel krožnega gospodarstva v poslovanje,« je povzela.

Zveze potrošnikov Slovenije do projekta kritična

»Predstavljanje širitve verig s hitro prehrano v kontekstu zelenega prehoda je skregano z osnovno logiko trajnostne prehranske politike,« je do projekta kritična Jasmina Bevc Bahar, generalna sekretarka Zveze potrošnikov Slovenije.

»Čeprav se verige hitre prehrane lahko hvalijo z energetsko učinkovitostjo objektov, zmanjšano uporabo embalaže, rastlinsko ponudbo ali bolj trajnostnimi dobavnimi verigami, ti ukrepi ne odtehtajo temeljnega problema: sam izdelek ostaja prehransko sporen in ima številne negativne učinke, od vpliva na zdravje do spreminjanja lokalnih prehranskih navad in poslabšanja kakovosti prehrane.«

Večino ponudbe hitre prehrane sestavljajo mesni pripravki, sirni nadomestki, umetno aromatizirane omake, brezalkoholne aromatizirane pijače, slaščice, predpripravljen ocvrti krompirček … Že s samo enim takim obrokom lahko dosežemo ali celo presežemo še sprejemljiv dnevni vnos soli, pojasnjujejo.

Posebno vzbuja skrb agresivno oglaševanje verig s hitro prehrano otrokom in mladostnikom, saj to, dokazano, izjemno negativno vpliva na njihove prehranjevalne navade, je poudarila Jasmina Bevc Bahar.