Prideš kot gost, odideš kot prijatelj

Morje, smučišča, bazeni, to so bile destinacije, kamor smo se v preteklosti za podaljšan konec tedna že podali štirje očetje in šest otrok. Tokrat je padla odločitev, da gremo na podeželje, natančneje na kmetijo. No, odločitev ni padla tokrat, temveč že pred poletjem, a smo jo realizirali šele zdaj. Prvič so na to vplivale počitniške in delovne obveznosti vsakega od nas, pa tudi cena nastanitev je imela kar pomembno vlogo, saj so te zunaj sezone bistveno nižje. Urlaub am Bauernhof oziroma Počitnice na kmetiji so kar nekakšna blagovna znamka na avstrijskem Koroškem. Mahnili smo jo na kmetijo Borchardt, nedaleč od Beljaka.

Televizor ostal nedotaknjen

Le debelo uro vožnje iz prestolnice naše države je bilo, pa smo že prispeli v kraj Reitschulweg. Na zunaj bi prav nič kazalo, da gre za turistični kompleks, le serija otroških vozil in poganjalčkov da vedeti, da se tam pričakuje otroški živžav. Pravzaprav je bilo od zunaj videti tako, kot mora biti – prava kmetija. Kmalu po prihodu si sežemo v roko s 33-letnim Maxom Borchardtom, zdajšnjim gospodarjem kmetije.

Z zanimanjem smo prisluhnili Maxovi zgodbi. FOTO: Aleksandar Ignjatović

Kaj hitro pogovor nanese na to, kar je pogosto slišati tudi v naši deželi: »Majhne kmetije, kot je naša, danes težko preživijo, če svojih dejavnosti ne razširijo. In turizem je gotovo ena od rešitev,« je povedal in nas popeljal v prenovljene in prostorne apartmaje, ki so se jih razveselili predvsem otroci. No, če smo iskreni, jih je za začetek najbolj fasciniral velik televizor, ki pa je do konca našega bivanja tam ostal neprižgan. To je še eden od dokazov, kako otroci povsem drugače doživljajo takšne vrste oddiha.

Imajo tudi zajce, kokoške, race, muce ... FOTO: Matjaž Krkač

Tehnika je na stranskem tiru. Krave so, kajpada, tudi naši otroci že videli, ampak ne tega, kako jih krmijo, molzejo, in še marsikatere druge značilnosti življenja na kmetiji, ki je že samo zaradi urnikov dela drugačno kot v mestu, niso poznali. »Kdaj mora potem vsako jutro vstati?« se je začudila mladež, ko je Max povedal, da krave molze dvakrat na dan, in sicer prvič ob 5.30 zjutraj in potem še popolne. Hitro je sledila tista starševska: »Vi, otroci, pa stokate, ker morate zjutraj ob precej poznejši uri vstajati za v šolo!«

Četrta generacija

Max je že četrta generacija na kmetiji, zdi pa se, da mu starši povsem zaupajo in se v njegov posel in modernizacijo kmetije ne vtikajo preveč. Ne samo glede iskanja novih virov zaslužka, tudi zeleni prehod je dandanes pomemben, če ne ključen. »Na srečo imamo dovolj gozda, tako da je les za nas pomemben, ves odpadek pa gre za sekance, ki jih porabimo za ogrevanje.« Kolega vskoči z vprašanjem, kako to sovpada z zeleno energijo.

Affenberg naj bo na seznamu ogledov. FOTO: Mitja Felc

Predstava s pticami ujedami na Adlerareni gradu Landskron FOTO: Mitja Felc

Naš gostitelj pojasni trik, in sicer da imajo izjemno dovršen filtrirni sistem, ki preprečuje, da bi šle škodljive snovi v ozračje. Vse to seveda stane, vendar kot pravi Max, je treba razmišljati dolgoročno, kakšno stanje bomo pustili svojim zanamcem. Tudi zato na strehi sončna elektrarna, ki jo je nadgradil še za baterijami za shranjevanje energije.

Osnovna dejavnost na kmetiji je poleg gozdarstva reja krav mlekaric, ukvarjajo se še s konjerejo, ponujajo tudi šolo jahanja. Molža krav je v celoti modernizirana. »Pa ne samo zaradi prihranka časa, tudi standardi čistoče in kakovosti so zelo strogi, predvsem pri nas na Koroškem, kjer smo močno nad tem, kar predpisuje Evropska unija. Upal bi si trditi, da imamo najstrožje standarde na svetu,« pojasni.

Čisto prava kmetija FOTO: Mitja Felc

Max je z ženo ubral tudi nekoliko drugačen pristop počitnikovanja na kmetiji. »Pri nas je bistvo, da gostje, predvsem otroci, spoznajo, kakšno je življenje na kmetiji, si ogledajo, kaj počnemo, sodelujejo. Pojasnimo jim glede svojega poslanstva, zgodovine. Večkrat se zgodi, da kdo sem pride kot gost, odide pa kot prijatelj,« je sklenil.