Pricurljale podrobnosti iz koalicijske pogodbe: Ukinitev dopolnilnega zavarovanja, brezplačna šolska malica ...

Pred napovedanim parafiranjem koalicijske pogodbe strank Gibanja Svoboda, SD in Levica so v javnost prišli nekateri poudarki iz dokumenta, ki bo začrtal temelje dela nove vlade. Med drugim se obetajo spremembe v pokojninskem in zdravstvenem sistemu. Znana je že zaveza o dvigu minimalne plače na 800 evrov neto, minimalne pokojnine pa na 700 evrov.

Nekaj poudarkov so sicer predstavniki strank že razkrili v svojih javnih nastopih. Med drugim so napovedali gradnjo 20.000 stanovanj z neprofitno najemnino v naslednjih dveh mandatih, dvig minimalne plače na 800 evrov neto, minimalne pokojnine pa na 700 evrov. Sčasoma bodo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nakupu oklepnikov boxer pa se bodo odpovedali ter opravili revizijo vseh začetih postopkov nakupov vojaške opreme pod vlado Janeza Janše.

Portal N1 ob tem izpostavlja še zaveze, da do konca letošnjega leta rezilne žice in tehničnih ovir na meji ne bo več. Zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema v popoldanskem času ne bodo več smeli delati pri zasebnikih in koncesionarjih. Obeta se tudi progresivna obdavčitev premoženja, koalicija pa se bo zavzela tudi za to, da bi imeli zaposleni pravico, da po koncu delovnega časa izklopijo službeni telefon in elektronsko pošto.

Odpravljena davčna reforma, uvedli pa naj bi brezplačno šolsko prehrano

Sporazum po besedah virov N1 med drugim določa, da bo z začetkom prihodnjega leta odpravljena davčna reforma Janševe vlade, ki je prinesla višje neto plače. Vlada namerava po njihovih informacijah takoj sprožiti pogovore z institucijami EU, da bi dosegla spremembe načrta za okrevanje in odpornost, evropski denar pa bi porabili zlasti za financiranje zelenega prehoda in digitalizacijo. Vsem učencem in dijakom koalicija obljublja brezplačno šolsko prehrano, delno naj bi spreminjali tudi predmetnike v šolah.