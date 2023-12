Pricurljale nove podrobnosti o umoru Vanje (14): dekličinega očeta so pridržali

Pisali smo, da so 14-letno Vanjo Gorčevsko iz Skopja, ki je bila pogrešana vse od 27. novembra zjutraj, ko je šla v šolo, našli mrtvo pri vasi Orman, ob robu makedonskega glavnega mesta. Makedonsko državno pravobranilstvo je ugotovilo, da je bila deklica umorjena v ponedeljek zjutraj, okoli 10. ure, le nekaj ur po ugrabitvi.

Umor deklice je povezan tudi z umorom 74-letnega frizerja, ki ga je bil pogrešan le nekaj dni pred ugrabitvijo deklice. Tožilstvo je ugotovilo, da so umor zgrešile iste osebe, motiv pa je koristoljubje.

Očeta umorjene deklice so pridržali

Kot poroča makedonska tiskovna agencija, so prijeli tudi očeta ugrabljene in umorjene deklice. Sinoči so ga pridržali in zaslišali ter se odločili, da ostane v pridržanju, dokler se ne razjasni njegova vloga.

Povezava ni jasna

Povezava med 74-letnikom in dekletom ni jasna. Kot je povedala hči umorjenega frizerja Pancha Žeževskega, se nista poznala niti se nista nikoli srečala.

V pogovoru za portal Fokus trdi, da ne ona ne nihče iz njene družine ni poznal Vanje ali kogarkoli iz njene družine.

»Ne oče ne nihče od nas deklice ni osebno poznal. Sem na policiji, ne vem še ničesar, razen da so očeta našli mrtvega, pokopanega. Prvič slišim od vasnovinarjev, da je bil motiv za umor koristoljubje. Sporočila za javnost MUP-ja nisem prebrala, lahko pa povem, da moj oče nikoli ni bil bogat človek, tako da ne vem, kaj pomeni izraz koristoljubje. Sem na postaji, nič več ne morem povedati, ker tudi nimam nobenih podrobnosti,« je povedala hči.

Policija je kot motiv navedla koristoljubje, trenutno pa je precej nejasno, saj ni znano, kaj povezuje dekle in upokojenca.

Po prvih neuradnih podatkih je šlo v Vanjinem primeru za poskus kraje denarja njenim staršem, pri Žeževskem pa naj bi denar prišel od oseb, s katerimi je bil v sorodu.

Osumljenih je pet oseb

Osumljenih je pet oseb, od tega so tri pridržali, ena je v tujini, ena pa na policijski postaji. Vsi so makedonski državljani.

Po navedbah virov Kanala 5 je storilec grozovitega umora 14-letne Vanje gradbeni podjetnik iz Skopja z začetnicami LJ. P., ki so ga pridržali na Hrvaškem.

Po poročanju TV Telma, LJ. P. je od prej poznal umorjenega frizerja iz Velesa, s katerim so ga povezovali zaradi domnevnega pridobivanja zlata.

Televizija trdi, da so Vanjo ugrabili z namenom, da bi njeni starši zanjo plačali odkupnino, vendar so jo dve uri in pol po ugrabitvi ubili.

Kot piše Blic, je bil Žeževski ubit, njegovo vozilo citroen pa je bilo tisto, s katerim so morilec in njegovi domnevni sostorilci pozneje ugrabili 14-letno Vanjo. Vanjo so ugrabili pred njenim blokom, ko je šla v šolo in jo ubili z orožjem. Istega dne, 27. novembra, so policisti v bližini vasi Brazda v Skopju našli zažgan citroen, ki je bil v lasti umorjenega frizerja v upokoju.