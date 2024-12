Pričakovali milijon, dosegli 179 tisočakov

Dražba, o kateri so zaradi zelo visokih napovedanih cen zadnji mesec v Ljubljani govorili tako rekoč vsi, ki so del trga umetnin, je za nami. Če upoštevamo seštevek spodnjih estimacij (cenitev) umetnin, ki so jih ponudili, je organizator, galerija in spletni portal Sloart, pričakoval kar okoli 1,3 milijona evrov, dosegel pa mnogo manj, okoli 179.000 evrov, če k seštevku realiziranih cen prištejemo 20 odstotkov dražbenega pribitka.

To sta osnovni številki s prve javne dražbe Sloarta, ki ima v nazivu že vrsto let tudi oznako dražbena hiša, a je bila tokratna njegova prva. Krst je bil zanimiv, končno sporočilo pa je, da je imel organizator dražbe oziroma lastniki, ki so se odločili za prodajo svojih del, prevelik cenovni apetit.

Od 38 ponujenih del (delo Avgusta Černigoja je bilo zaradi vprašanja avtorstva iz kataloga pred dražbo umaknjeno) je bilo prodanih 10, niti en rezultat licitacije pa ni presegel spodnje cenitve, objavljene v katalogu. Kaj šele zgornje. Vsa so bila prodana po nižjih cenah.

Seveda je tudi izkupiček okoli 179.000 evrov v enem večeru v razmerah na slovenskem umetnostnem trgu vsega spoštovanja vreden.

Dražba je vzbudila veliko zanimanja.

Ena največjih dražb umetnin slovenskih avtorjev. Od 38 ponujenih del je bilo prodanih 10. Slika Ivane Kobilca je romala na Gorenjsko.

Dosežene cene

Končni vtis je nedvomno popravila dražba najbolj občudovanega dela v izboru, velikega reprezentančnega pastela Ivane Kobilca Portret Mary Paumgarten in Josipine Wenckheim, rojene Baumgartner, ki sprva ni bilo prodano. Visoka cenovna estimacija tega dela je znašala od 118.000 do 144.000 evrov (navajamo zneske z 20 odstotki pribitka), sprva ponujenih 90.000 pa ni zadostovalo, saj ni doseglo rezervne cene.

A je čez kar nekaj časa direktor Sloarta Damjan Kosec nekonvencionalno prekinil dražbo in povedal, da se je medtem z lastnikom slike dogovoril, da ponudbo le sprejme. Tako bo slika z naslovnice kataloga – kot nam je po licitiranju povedala njena nova lastnica – iz Ljubljane odpotovala na Gorenjsko. Navedbe svojega imena v medijih ne želi, nam je pa povedala, da pozna tudi zdajšnje člane slikarkinega sorodstva, da je obiskala vse njene razstavne predstavitve, a da sicer sploh ni zbirateljica umetnin. Je pa tudi sama kdaj slikala.

Ob tej pravzaprav edini sliki z zelo visoko estimacijo, ki je na dražbi našla novega lastnika, so prodali še slike Franceta Kralja (3600), Frana Tratnika (5400), Hinka Smrekarja (olje, 8400), Matije Jame (12.000), Mateja Sternena (12.000), predimpresionistično cerkveno kompozicijo Ivana Groharja (24.000) in Silvestra Komela (9000) ter kipa Ivana Napotnika (6000) in Zdenka Kalina (8400).

Dosežene cene v tem cenovnem rangu so primerljive z rezultati z drugih dražb ali ponudbo galerij. Za v katalogu cenovno zelo visoko ocenjena dela Gabrijela Stupice (od 156.000 do 180.000 za Kmetico (Radion)) in Marija Preglja (od 96.000 do 120.000 za Portret očeta oziroma od 60.000 do 84.000 za Ženo s cvetom) pa ni bilo ustreznega zanimanja.