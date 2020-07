Priboljški za babičin jubilej, če bosta le vnuka zdržala

Končno nekaj pozitivnega

Res sem vesela, saj sem vedno živela skromno in ni bilo kakšnega razsipništva pa tudi daril ne.

Ko poštar prinese Slovenske novice, je prva za branje na vrsti Frančiška.

Ko se s Ptuja, čez Juršince in Gomilo, po regionalki pelješ proti Gornji Radgoni, nikakor ne moreš zgrešiti čudovite izletniške destinacije – Stare Gore. Že na daleč na hribčku zagledamo kar nekaj znamenitosti vasi, ki je vse leto lepo obiskana, poleg znamenitega mlina na veter še cerkev sv. Duha, stoletna drevesa ob gasilskem domu, etnološki muzej.V hriboviti vasici med nekaj več kot 80 prebivalci živi tudi naša tokratna nagrajenka, ki domuje prav v središču vasi, v nekdanji stari šoli, tam, kjer je med drugim tudi lokalni TIC s prodajalno spominkov in domačih dobrot. In dobrot naših pokroviteljev (Dana, Radenska, Intersnack – Chio, Kotanyi, Svilanit, Učila International – Felix in Meso Kamnik – Anton) se je že ob našem klicu Frančiška zelo razveselila, saj se ji doslej ni zgodilo, da bi dobila kakšno nagrado.»Že dolgo smo naročniki Slovenskih novic in moram priznati, da rada sodelujem v vseh nagradnih igrah, a nikoli nisem imela sreče, da bi dobila vsaj tolažilno nagrado. Tokrat pa tako lepa nagrada, da sem bila šokirana že, ko ste me klicali, in sem enostavno ostala brez besed. Ravno sem bila v hlevu, kjer smo krmili prašiče, in nisem niti dobro slišala. Bila sem šokirana od veselja. Res sem vesela, saj sem vedno živela skromno in ni bilo kakšnega razsipništva pa tudi daril ne, zdaj pa toliko lepih in koristnih reči, da še ne morem verjeti, da sem imela takšno srečo. Res sem vesela in zadovoljna, še zlasti ob dejstvu, da se nam je, po treh smrtih med sorodniki, zgodilo tudi nekaj pozitivnega,« nam pove skromna Frančiška, ki v začetku avgusta praznuje rojstni dan.Zato pravi, da bo večino daril izkoristila za družinski piknik ob življenjskem jubileju, seveda če se bosta s tem strinjala vnukin vnukinja, ki bi najraje že kar poskusila vse dobrote iz paketa Slovenskih novic. Zlasti je nabrušen Gabrijel, ki je pomagal pri zlaganju daril in se je z babico tudi fotografiral. Sam pove, da se mu vse zdi dobro, le »knjig ne berem prav rad in to lahko počnejo drugi«.Ko poštar prinese Slovenske novice, je prva na vrsti Frančiška, ki ima najraje zanimive, prijazne in tudi manj prijetne življenjske zgodbe iz lokalnih okolij. »Novice bom prebirala še bolj zagnano, saj ste mi polepšali dan, teden in mesec v času, ko nas pritiskajo z žalostnimi novicami o koronavirusu,« pove Frančiška, za katero sta osvežilne pijače in vodo prispevali Dana in Radenska.Zraven je tudi bon za nakup mesa Mesa Kamnik, ki ga lahko spečejo na žaru na oglje MQ, priložen je tudi set za peko na žaru, dišeče začimbe Kotanyi, mehke brisače Svilanit, knjige založbe Učila – Felix, dodali smo še komplet kuhinjskih brisač, senčnik za avto in, seveda, da ne bo opeklin, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic. Tukaj so še slastni prigrizki Chio.