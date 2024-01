Več kot 400 pogumnežev skočilo v morje s portoroškega pomola

S portoroškega pomola je danes približno 425 pogumnežev skočilo v morje, ki je sicer s skoraj 14 stopinjami C izjemno toplo za ta čas leta. V oblačnem vremenu je osrednjo plažo napolnilo več kot 3000 gledalcev. Na 18. izvedbi prireditve niso presegli rekordnih številk, a so organizatorji kljub temu zadovoljni.

Število udeležencev je po še nepotrjenih podatkih enako kot lani. Med tistimi, ki so se pognali v vodo, so bili tako otroci kot starejši obeh spolov. Tudi gledalcev se je zbralo približno toliko kot lani. Glavni organizator Nino Cokan je ocenil, da jih je med 3000 in 4000, a je dodal, da jih na koncertu in ognjemetu po skokih pričakuje še več. Vsekakor so obiskovalci zasedli skoraj vsa parkirna mesta v Portorožu.

Prvi dan leta 2020 je bilo skakalcev 686, število gledalcev pa so organizatorji ocenili na več kot 5000. Sledili sta dve leti prekinitve zaradi pandemije covida-19.

Kot je dejal Cokan, so kljub temu, da niso dosegli rekordov, zadovoljni, da so uspeli na novo leto bistveno poživiti dogajanje v Portorožu in spraviti v dobro voljo veliko število ljudi.

Novoletne skoke so v Portorožu prvič izpeljali leta 2005, takrat se jih pri rdečem svetilniku na Bernardinu udeležila le skupina prijateljev. Priljubljenost prireditve se je skozi leta povečevala, zato so se morali dvakrat seliti na večjo lokacijo, najprej na plažo Meduza, potem pa na osrednjo portoroško plažo.