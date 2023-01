Pri zaznavi korupcije Slovenija na zgodovinskem dnu, minister Han pa takole

Padec Slovenije na indeksu zaznave korupcije po besedah ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana ni dober podatek. »Vlada in slovenska politika nasploh se mora zamisliti in narediti vse, da bomo na teh lestvicah višje,« je dejal v odzivu na poročilo nevladne mednarodne organizacije Transparency International.

Zgodovinsko dno

Slovenija je v lanskem letu na indeksu zaznave korupcije (CPI) nazadovala na zgodovinsko dno, so ugotovili v Transparency International. S 56 točkami, eno manj kot leta 2021, se je uvrstila na enako mesto kot Italija, Gruzija in Češka.

Že leta 2021 je Slovenija doživela izrazit padec na lestvici držav, pred tem pa je več let stagnirala.

»To ni dober podatek,« je poročilo mednarodne organizacije na današnji novinarski konferenci o aktivnostih na področju turizma komentiral Han.

Meni, da mora država narediti analizo, ugotoviti srž problema in zadeve popraviti.

Na rekordno nizko oceno Slovenije so se odzvali tudi v Komisiji za preprečevanje korupcije in izpostavili, da je čas za spremembe. »Treba je preiti od besed k dejanjem,« so bili jasni.