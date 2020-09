Pri učiteljici potrdili okužbo, v karanteno 76 otrok in osem zaposlenih

Previden pouk na daljavo za vse učence

Pet slovenskih rokometašev na Madžarskem v karanteni



Evropska rokometna zveza (EHF) je odpovedala četrtkovo tekmo uvodnega kroga evropske lige prvakov med Pickom iz Szegeda in PSG zaradi pozitivnega testa enega igralca madžarske ekipe. Pri madžarskem rokometnem velikanu igra kar pet Slovencev: Dean Bombač, Matej Gaber, Borut Mačkovšek, Mario Šoštarić in Nik Henigman.

Zaradi potrjene okužbe pri eni od učiteljic iz podružnične osnovne šole Kotlje je od danes do konca tedna preventivno v karanteni vseh 76 učencev te šole in osem zaposlenih. Pouk bo potekal na daljavo, je za STA povedal ravnatelj matične Osnovne šole Koroški jeklarji. Poudaril je, da so se za takšen ukrep odločili preventivno.Vodstvo šole je danes prejelo informacijo o tem, da je ena od zaposlenih na podružnični šoli v Kotljah, ki jo obiskujejo učenci od prvega do četrtega razreda, potrjeno okužena z novim koronavirusom.V dogovoru z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje so se odločili, da vse učence te šole in vse zaposlene, ki so imeli stik z okuženo učiteljico, preventivno pošljejo v karanteno za skupno 10 dni, do nedelje, kot začetek pa so epidemiologi glede na vse okoliščine določili pretekli četrtek, je pojasnil Banko.Preventivno so se za takšen ukrep odločili tudi zato, ker je stavba podružnične šole razmeroma majhna, kuharica na šoli pa je tudi bila v stiku z okuženo učiteljico.Za zdaj je torej predviden pouk na daljavo za vse učence do vključno petka, nadaljnje delo pa je odvisno tudi od nadaljnjega razvoja dogodkov v prihodnjih dneh in morebitnega pojava novih okužb.Razmere spremlja štab civilne zaščite občine Ravne na Koroškem in bo ukrepal glede na potrebe situacije, je na facebooku danes zapisal ravenski župan