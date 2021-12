Pri toliko polno cepljenih Slovencih potrdili okužbo s koronavirusom

Okužbo z novim koronavirusom so potrdili pri 4,6 odstotka vseh polno cepljenih v Sloveniji oz. pri 52.921 osebah. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 0,1 odstotka oz. 1392 od 1.134.483 polno cepljenih, kažejo podatki ministrstva za zdravje, ki so jih navedli v odgovoru na poslansko vprašanje.

Med vsemi potrjenimi primeri okužb s koronavirusom je bilo od 4. februarja do 2. decembra polno cepljenih oseb 52.921 (20,7 odstotka) in 202.896 necepljenih oziroma delno cepljenih (79,3 odstotka). Od 1. marca do 28. novembra je bilo med hospitaliziranimi 18,1 odstotka oz. 1392 polno cepljenih in 6302 oz. 81,9 odstotka necepljenih ali delno cepljenih, še navajajo na ministrstvu.

Do upada števila dnevno okuženih s koronavirusom je prišlo, ker smo kot družba sledili priporočilom stroke, je ob vladnem obisku Gorenjske poudaril minister za zdravje Janez Poklukar, ki se je državljanom zahvalil za spoštovanje ukrepov. Izpostavil je, da je bilo v času četrtega vala epidemije covida-19 znotraj bolnišnic na covidne oddelke prerazporejenih 2200 zdravstvenih delavcev, še 100 jih je na pomoč priskočilo s primarne ravni zdravstva, torej iz zdravstvenih domov.

Ta torek je bilo po podatkih ministrstva na covidnih oddelkih hospitaliziranih 1005 bolnikov, od tega jih je bilo 739 na navadnih oddelkih, 266 pa v enotah intenzivne terapije. Od 739 bolnikov na navadnih oddelkih je bilo 243 polno cepljenih, kar predstavlja 32,8 odstotka. Necepljenih je bilo 496 oz. 67,11 odstotka bolnikov.

Med bolniki, ki so bili polno cepljeni, je bilo 187 bolnikov cepljenih s cepivom Pfizer/BioNTech, 23 bolnikov s cepivom AstraZeneca, 13 bolnikov z Moderno in 20 bolnikov s cepivom Janssen.

Med 266 bolniki na intenzivnih oddelkih je bilo 53 oz. 20 odstotkov bolnikov polno cepljenih. Necepljenih bolnikov na oddelkih intenzivne terapije je bilo 213, kar pomeni 80 odstotkov. S Pfizerjevim cepivom je bilo cepljenih 34 bolnikov, z AstraZeneco šest, dva z Moderno in 11 bolnikov s cepivom Janssen.

Na respiratorjih je bilo v enotah intenzivne terapije 233 bolnikov. S podatki o cepilnem statusu in vrsti cepiva specifično za to skupino bolnikov v enotah intenzivne terapije na ministrstvu ne razpolagajo, prav tako nimajo podatkov o prejemu tretjega odmerka pri hospitaliziranih bolnikih.

Glede na navedene podatke je po oceni ministrstva »očitno, da je cepljenje zelo učinkovit preventivni ukrep, še posebej pri preprečevanju težjih potekov bolezni in hospitalizacij«.