Pri sosedih ideja, da bi ukinili testiranje in covid potrdila, pa pri nas?

Ob rekordnem številu okužb z novim koronavirusom, ki ga povzroča izredno nalezljiva različica omikron, je predsednik hrvaške stranke HSLS Dario Hrebak na koalicijskem sestanku predlagal, da bi se med drugim ukinila digitalna potrdila kakor tudi, da bi ukinili množično testiranje, povzema Jutarnji list.

»Kar je dobro, je, da nas predsednik vlade vsak torek zbere in nas posluša, predlogi so vedno na mizi. Na koalicijskem sestanku sem javno povedal to, kar je tudi Izrael naredil, ker menim, da Izrael dobro dela, kar se korone tiče. Menim, da tudi mi dobro delamo, in ravno iz tega razloga je zdaj trenutek – imamo 16 tisoč okužb dnevno, z druge strani pa je vse manj hospitalizacij in nam raste število testiranih –, ko po mojem mnenju testiranje nima več pomena. Ko imamo več kot 50 odstotkov okuženih med testiranimi, ni več razloga za testiranje,« je za HRT povedal Hrebak.

Dodaja, da morajo Hrvati začeti razmišljati o turistični sezoni in da je »zdaj na nas, da preprosto ukinemo covid potrdila. Imeli smo jih, ko je bil čas zanje, zdaj pa je čas, da jih ukinemo,« je dodal Hrebak.

Ali bodo njegove ideje v koaliciji in pozneje na vladi upoštevane, je še prezgodaj govoriti, so pa iz vladajoče HDZ odgovorili: »Imamo najliberalnejše odredbe v Evropi in o tem, koliko časa bodo trajale, bo odločil Štab (Hrvaški štab civilne zaščite, op. p.). Videli smo, denimo, v Splitsko-dalmatinski županiji, da so pozivi na koncert z ene strani in razmere v bolnišnici KBC Split,« je dejal Josip Borić.

Logarjeva odgovarja ...

Idejo hrvaškega koalicijskega člana je za Slovenske novice komentirala tudi vodja svetovalne skupine pri nas Mateja Logar. Na vprašanje, kaj meni o smiselnosti testiranja, ko je enkrat več kot 50 odstotkov pozitivnih na testih, je kratko in jasno odgovorila: »V Sloveniji se s to idejo ne strinjamo niti infektologi niti epidemiologi in prav tako ne svetovalna skupina.«

»Ta pandemija še zdaleč ni končana«

Sicer pa so iz Svetovne zdravstvene organizacije sporočili, da letos ne bomo odpravili virusa. »Morda ga ne bomo nikoli odpravili. Pandemični virusi postanejo del ekosistema. Kar lahko storimo, je, da odpravimo izredne razmere na področju javnega zdravja.« Svoje mnenje je podal tudi prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je dejal, da pandemije covida 19 še zdaleč ni konec, in opozoril na pretirano zanašanje na prepričanje, da je različica omikron blage narave. »Ta pandemija še zdaleč ni končana in zaradi neverjetno hitrega širjenja različice omikron po vsem svetu se bodo verjetno pojavile tudi nove različice,« je še dodal.