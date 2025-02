Pri šnopsu so podrli rekord: nagrade, pokali in dobrote domačih gospodinj

Kartanje je v Pomurju in na Štajerskem še vedno zelo priljubljeno. Zimske konce tedna mnogi namenijo šnopsu, ob katerem se zbirajo na tekmovanjih, predvsem pa se družijo, zabavajo in si krajšajo dolge večere.

Športno društvo Lucova v Občini Gornji Petrovci je že 15. zapovrstjo pripravilo tradicionalni turnir v šnopsu. Dogodek v vaško-gasilskem domu je privabil rekordno število udeležencev iz celotnega Pomurja, Štajerske in tudi sosednje Avstrije. Zbralo se jih je namreč 148, to je kar 38 več, kot je vseh prebivalcev v kraju (mimogrede, lani jih je prišlo 112, predlani pa 80). Med njimi je bilo precej stalnih udeležencev, kar slaba tretjina pa je bila novih.

Zmagal je Anton Doberšek s Ptujske Gore, drugi je bil Branko Strelec iz Markovcev pri Ptuju, tretji pa Davorin Žnidarič iz Borecev pri Ljutomeru.

»Številka samo potrjuje, da tradicija res nekaj velja. Tudi člani društva smo se letos že udeležili nekaj tovrstnih turnirjev in se povezali z drugimi organizatorji, kar vsekakor pripomore k takšni udeležbi. Veseli smo, da so vsi zadovoljni z organizacijo,« nam je razložil Silvester Lepoša, predsednik ŠD Lucova, ki dodaja, da veselo snujejo načrte za februar 2026, ko bo na vrsti že 16. turnir.

Igrali vso noč

Turnir je trajal tako rekoč vso noč, za priprave pa so porabili veliko več časa in energije. Osmim najboljšim so podelili praktične nagrade, najboljšim trem pa še pokale. Prijavljeni najprej žrebajo številke, na podlagi teh sestavijo par, kartajo pa na devet dobljenih točk. Kdor jih prej osvoji, je zmagovalec para. Vsak igralec ob prijavi prejme štiri jokerje (življenja), in ko jih porabi, izpade. Ob koncu vsakega kroga sledi novo žrebanje, tako v predtekmovanju kot tudi izločilnih bojih vse do finala.

Letos so imeli največ znanja in nekaj sreče tekmovalci z desnega brega reke Mure, iz Prlekije oziroma Štajerske, kar je presenetilo Prekmurce. Kakor koli že, zmagal je Anton Doberšek s Ptujske Gore, drugi je bil Branko Strelec iz Markovcev pri Ptuju, tretji pa Davorin Žnidarič iz Borecev pri Ljutomeru.

Znova so se izkazale gospodinje, ki so pripravile dobro večerjo in spekle veliko peciva ter poskrbele za pogostitev. Sicer pa se je tekmovanje s podelitvijo nagrad in pokalov končalo ob petelinji budnici.