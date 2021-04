Pri Radečah pet ali šest medvedov

Predstavniki Lovske družine Radeče zadnje dni na območju Radeč spremljajo medvedjo družino in v sodelovanju s policisti občane in pohodnike opozarjajo, naj bodo na sprehodih, predvsem na gozdnih in bolj odmaknjenih poteh, zelo previdni. Na območju Zavrat, Čimernega in Zgornjega Jelovega v občini Radeče, tik pod Kumom, so prebivalcem v noči na petek nagnali strah v kosti kar štirje kosmatinci, ki so povsem razdejali kurnik, nekaj kokoši pa raztrgali ali odnesli. Hrano iščejo v strnjenih naseljih. Foto: LD Radeče »V naših krajih zadnja leta večkrat opazimo kakšnega medveda, tako da ti ni...