Pri naših sosedih je to dela prost dan, zakaj ni tudi pri nas?

Kar se tiče praznikov in dela prostih dni nam je letošnje leto zelo naklonjeno. Od trinajstih prostih dni namreč le dva praznika, ki sta hkrati tudi dela prosta dneva, padeta na konec tedna. V drugi polovici leta nas čakajo dela prosti dnevi še junija (25. junij sicer pade na nedeljo), 15. avgusta, ko praznujemo krščanski praznik Veliki šmaren, v torek 31. oktobra obeležujemo dan reformacije, 1. november pade na sredo, Božič na ponedeljek, dan samostojnosti pa na torek.

Slovenci ne ostajamo doma le zaradi državnih praznikov, temveč tudi zaradi cerkvenih praznikov. Če bi obeleževali in praznovali vse praznike tako kot naši bližnji sosedje, pa bi imeli še več dela prostih dni. Nekaterih krščanski prazniki, ki so v Avstriji, Nemčiji ali na Hrvaškem, dela prosti dnevi, so pri nas povsem običajni delovni dnevi.

Zapovedani prazniki: 25. december – Božič, praznik Jezusovega rojstva

2. četrtek po Binkoštih – Sv. Rešnje Telo in Kri

15. avgust – Marijino vnebovzetje

1. november – Vsi sveti

Med temi prazniki tudi praznik Sveto rešnje telo in kri, ki ga obeležujemo prvi četrtek po nedelji Svete Trojice oziroma 11 dni po binkoštni nedelji. Verniki ta praznik pogosto poimenujejo tudi kar telovo, saj je posvečen čaščenju hostije, ki pri evharističnem obredu predstavlja Kristusovo telo. Medtem ko je ta praznik dela prost dan v Avstriji, na Hrvaškem in v delih Nemčije, je pri nas to povsem običajen delovni dan. Zakaj in ali so kdaj podali pobudo, da bi bil tudi ta dan, glede na to, da je to zapovedan praznik, dela prost dan pri nas, smo povprašali na Slovensko škofovsko konferenco. Njihov odgovor posredujemo, ko ga prejmemo.