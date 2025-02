Pri nas mrzla jutra vztrajajo, a to ni nič ... v tem kraju na Balkanu izmerili minus 22 stopinj!

Danes bo pretežno jasno, predvsem na severovzhodu bo popoldne nekaj oblačnosti. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja, v Prekmurju in ponekod na Štajerskem pa bo popoldne zapihal južni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, predvsem v severovzhodnih krajih bo občasno nekoliko bolj oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od –10 do –5, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli –12, na Primorskem od –5 do 0, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem od 8 do 13 stopinj Celzija.

Izmerili minus 22 stopinj

Nizke jutranje temperature torej še vedno vztrajajo, a mnogo huje je denimo v Srbiji. Tako so tam imeli najhladnejše jutro od začetka leta. V mestu Sjenica pa je bilo hladneje kot v visokogorju. Tam so namerili minus 22 stopinj. Zelo mrzlo je tudi v Kuršumliji, na Kopaoniku in v Dimitrovgradu, kjer so izmerili –15 in

–14 stopinj, pa tudi na Zlatiboru, kjer je bilo –13, je navedel Blic. Sicer pa za celotno Srbijo velja oranžno vremensko opozorilo, ki opozarja na nevarne vremenske razmere zaradi izjemno nizkih temperatur.