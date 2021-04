Pri nas kmalu tudi cepljenje otrok? To predlaga Pfizer

Podjetji Pfizer in Biontech sta Evropsko agencijo za zdravila (Ema) zaprosili, da njuno cepivo proti covidu 19 odobri še za otroke, stare med 12 in 15 leti, so danes sporočili iz podjetij.



Kot so navedli, so vložili prošnjo, da Ema dovoljenje za pogojno uporabo cepiva ameriškega farmacevtskega podjetja in nemškega biotehnološkega podjetja razširi na mladostnike, stare med 12 in 15 leti.



Soustanovitelj Biontecha Ugur Sahin je v četrtek izrazil pričakovanje, da se bodo lahko od junija v Evropski uniji z njihovim cepivom cepili tudi mladostniki. Sahin je dejal, da je zelo pomembno omogočiti otrokom, da se vrnejo v normalno šolsko življenje ter da se družijo s svojci in prijatelji.

Klinični preizkusi pokazali, da je učinkovito in varno

Biontech in Pfizer sta ta mesec za izredno odobritev cepiva za stare od 12 do 15 let zaprosila tudi že v ZDA.



Podjetji sta konec marca sporočili, da je tretja faza kliničnih preizkusov pokazala, da je cepivo proti covidu 19, ki so ga razvili, pri otrocih, starih od 12 do 15 let, 100-odstotno učinkovito in varno.



Tako v ZDA kot v EU je cepivo Pfizerja in Biontecha odobreno za uporabo pri osebah, starejših od 16 let. To cepivo je bilo tudi prvo cepivo proti covidu 19, ki so ga konec lanskega leta odobrili na Zahodu, tudi v uniji.

