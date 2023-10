Pri mostu ljubezni slavili tudi gusarji (FOTO)

Tri občine so združile moči in se povezale v skupni regionalni gurmanski dogodek. Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik so pripravili po en kulinarični dogodek, rdeča nit vseh pa je bila tradicionalna zasavska jed.

Začeli so v Hrastniku s funštercem, nadaljevali v Trbovljah z grenadirmaršem, v Zagorju pa so pripravili ajmoht. Vse zasavske dobrote so pripravljali različno, tekmovalne ekipe so se odločale bodisi za klasične recepte bodisi za sodobnejši pristop, nekateri so inovativnosti dodali tudi ščepec drznosti. V Zagorju so kulinarične prireditve prirejali že v preteklosti, a pod drugim imenom in na drugi lokaciji. Prireditev se je letos z mestne ploščadi prestavila v Pristan, ki je sicer bolj znan kot tribune ali t. i. most ljubezni. Prireditev, na kateri v Zagorju pripravljajo ajmoht in tekmujejo za najboljšega, se imenuje Svetovna ajmohtijada, letos so organizirali že tretjo po vrsti.

Prvi zagorski mož je pogostil tudi orleka Vlada Poredoša. FOTO: Roman Turnšek

Zasavski gusarji niso ropali, ampak kuhali poseben ajmoht. FOTO: Roman Turnšek

Kdo bi uganil, da je to kuharska ekipa zagorskih upokojencev? FOTO: Roman Turnšek

Župan s kuhalnico

Letos je v organizaciji Turističnega društva dediščine in tradicije Podkum in Občine Zagorje ob Savi pomerilo moči 17 ekip iz različnih zasavskih društev. »Največ je seveda klasičnega ajmohta, zajčjega, kakršen je doma v Zagorju. Sodelujejo zagorska društva, tokrat je gostujoče le trboveljsko. Bi pa vsekakor želela poudariti, da so vsi prišli brezplačno. Vsaka tekmovalna ekipa je sama pokrila vse stroške in tudi obiskovalce pogostila brezplačno. Prav tako so brezplačno sodelovali vsi drugi, od didžeja, varnostnikov, povezovalcev, plesalcev …« pove predstavnica organizatorja Marija Čop iz znanega zasavskega gostišča Čop. Med ekipami je bilo tudi nekaj zelo zanimivih.

Del motoristične ekipe je kuhal, del pa ozaveščal obiskovalce. FOTO: Roman Turnšek

Odlično so se odrezale tudi strokovnjakinje za zdravilne rastline. FOTO: Arhiv Občine Zgorje

Prireditev se je letos z mestne ploščadi prestavila v Pristan. FOTO: Arhiv Občine Zgorje

Savski gusarji so pripravili ribji ajmoht, Društvo zdravilnih rastlin Zasavje je skuhalo ajmoht s tremi vrstami leče, motoristi iz Moto kluba Klukhena Zagorje in ljubitelji starodobnih vozil iz Šport kluba Tornado so poleg prikaza kulinaričnih spretnosti ozaveščali obiskovalce, člani društva upokojencev pa so se našemili in na stojnici tudi peli in igrali. V loncih so poleg klasičnega pripravljali kokošji, svinjski, ribji, zeliščni, bio, ekološki, vegetarijanski in še kakšen ajmoht. Občina Zagorje je sponzorirala pijačo vsem tekmovalnim ekipam, v gostiteljski vlogi pa se je v pravem pomenu besede izkazal tudi župan Matjaž Švagan. V kolesarski ekipi je pomagal pri kuhanju ajmohta, prav tako je raznašal pijačo tekmovalcem.

Na prizorišče so se pripeljala tudi starodobna vozila. FOTO: Arhiv Občine Zgorje

Sodeloval je tudi zagorski Rdeči križ. FOTO: AArhiv Občine Zgorje

Orlek kuhal doma

Vse ekipe je ocenjevala strokovna sodniška ekipa, v kateri so bili Janez Drnovšek, Silvo Laznik in Janez Zajc. Izbirali so najboljše klasične in neklasične ajmohte, najizvirnejšo postrežbo, najlepše urejeno stojnico, najbolj simpatično kuharsko ekipo …

Med klasičnimi ajmohti je prvo mesto osvojila ekipa Društva upokojencev Zagorje, Trbovske turistke in tretje Društvo vaških žena Čemšenik. V kategoriji neklasičnih ajmohtov so zmagali Savski gusarji, drugo je bilo Društvo za zdravilne rastline Zasavje in tretje ekipa VDC Zasavje.

Sodniki so imeli zahtevno, a nadvse okusno delo. FOTO: Arhiv Občine Zgorje

Tekmovalci so svojim kulinaričnim mojstrovinam dodali ščepec dobre volje. FOTO: Arhiv Občine Zgorje

Pobudnica festivala Marija Čop in gostinec Jože Ule FOTO: Arhiv Občine Zgorje

V imenu organizatorjev je Marija Čop, pobudnica festivala, podelila številna druga priznanja. Med gurmane se je pomešal tudi pevec skupine Orlek Vlado Poredoš, tokrat v drugačni vlogi, kot smo ga sicer vajeni, na prireditev je prišel v imenu turističnega društva. Pohvalil je prav vse, čeprav so bili različnih sestavin in okusov. Sam na kulinaričnih prireditvah še ni tekmoval, mu pa ajmoht ni neznanka, rad ga skuha kdaj doma. Na prireditvi, ki jo je povezoval Miran Rus, je sodeloval tudi zagorski Rdeči križ, prvič pa so se pripeljali tudi s starodobnimi vozili in jih postavili na ogled obiskovalcem.