Pri Kustečevi napeto, odrekla se je ugledni profesorici

Na ministrstvu za izobraževanje (MIZŠ), ki ga vodi Simona Kustec, vlada napeto vzdušje. Na predlog ministrice je vlada razrešila tri generalne direktorje direktorata MIZŠ. Vsaka ministrska ekipa si lahko izbere svojo, ki ji zaupa, in kaže, da so najmanj trije generalni direktorji in en državni sekretar bili trn v peti ministrici Kustec.



Direktorati za visoko šolstvo, za investicije ter za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo so v ponedeljek dobili novo vodstvo, potem ko so tri generalne direktorje razrešili dan prej.



Jano Javornik Skrbinšek so razrešili s položaja generalne direktorice direktorata za visoko šolstvo. Na položaj vršilca dolžnosti direktorja so imenovali Franca Janžekoviča, in sicer za največ šest mesecev.



Iztoka Žigona je vlada na predlog ministrice razrešila s položaja generalnega direktorja direktorata za investicije in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti za največ šest mesecev imenovala Tomaža Belingerja.



Do menjave je prišlo tudi v vrhu direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. Antona Baloha je vlada razrešila, kot vršilka dolžnosti pa bo direktorat za največ šest mesecev vodila Helena Kujundžić Lukaček.



Pred tedni je vlada na predlog Kustečeve razrešila tudi državnega sekretarja Jureta Gašpariča, ki se je izpostavil, potem ko vlada ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v visokošolske programe. Delo je takrat pisalo, da je do razrešitve Gašpariča neuradno prišlo na zahtevo predsednika vlade Janeza Janše.

Vsebinska razhajanja

Po primeru Gašpariča se je pokazalo, da je vsebinskih razhajanj na ministrstvu še več. Kustečeva se je tako odrekla ne nazadnje tudi ugledni profesorici doma in v tujini Jani Javornik, ki je profesorica na britanski univerzi University of Leeds ter gostujoča raziskovalka na švedski univerzi Stockholm University in nizozemski univerzi Utrecht University. Z mesta generalne direktorice na MIZŠ, kamor je prišla še pod vodstvom nekdanjega ministra Jerneja Pikala, se je poslovila na twitterju: »V čast in veselje mi je bilo služiti visokemu šolstvu v Sloveniji. Veliko zdravih osnov ima, a njihov vzdržen razvoj zahteva sistemsko modrost in premišljeno upravljanje, partnersko sodelovanje države, VŠ zavodov in sindikatov ter pametne investicije v znanje in s tem v ljudi.«



Njeni sledilci menijo, da se z njenim odhodom visokemu šolstvu dela velika škoda.

