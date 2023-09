Pri kumarah iz Srbije preveč fungicida, treba jih je uničiti

Po poročanju spletne strani N1 Srbija, ki se sklicuje na evropski sistem hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF), bi morale iz Srbije k nam priti kumare, a so jih zavrnili. Razlog za to tiči v tem, da je v njih prevelika količina fungicida metalaksil.

Kot poročajo, se lahko tega fungicida uporabi 0,01 miligrama na kilogram, omenjene kumare pa so ga imele občutno več – 0,025. Po poročanju RASFF je bilo odrejeno uničenje kumar.

Metalaksil je sicer lahko koristen, če je v dovolj nizkih vrednostih. Uporablja se ga za preprečevanje rastlinske bolezni, ožiga, so zapisali pri N1 Srbija.

Vzorčenje več kot 18 ton kumar

STA je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedel, da je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v začetku septembra vzorčila pošiljko kumar, in sicer v količini več kot 18 ton. »Analiza je pokazala preseženo zgornjo mejno vrednosti za metalaksil, sicer je ocena tveganja pokazala, da je živilo varno. Kumare niso bile dane na trgovske police in niso dosegle končnega potrošnika,« so jim dejali.

Po pisanju STA so iz slovenske uprave za varno hrano dejali, da so do 24. avgusta odvzeli 11 vzorcev sadja in zelenjave, ki prihaja iz Srbije, pri enem vzorcu breskev pa so analize pokazale, da je pri njih prisoten ostanek pesticida klorpirifos-etil. Slovenija je zaradi klorpirofosa breskve vrnila.