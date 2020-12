Pri izvolitvi Erjavca ponarejeno gradivo, menda volitve pravilne

25 dodatnih ovojnic s ponarejenim volilnim gradivom

Ponarejeni podpisi

Po dopisnem volilnem kongresu stranke Desus , na katerem so za predsednika izvolili, so danes iz stranke sporočili, da so med volitvami 2. decembra prejeli tudi 25 dodatnih ovojnic s ponarejenim kongresnim volilnim gradivom. Zadevo bodo prijavili organom pregona. Volitve so bile sicer izvedene pravilno, zagotavljajo v stranki.Na kongresu je Karlu Erjavcu peti mandat na čelu stranke zaupalo 146 delegatov, protikandidatje dobil 71 glasov.Po že zaključenem kongresu pa so danes iz Desusa sporočili, da je stranka 2. decembra prejela 25 dodatnih ovojnic, podobnih uradnim kongresnim, ki so bile poslane 231 delegatom.Ker je vse uradne kongresne ovojnice natančno preštela sedemčlanska delovna skupina za pripravo kongresa in je bilo natanko 231 enakih poslanih 231 delegatom, je vizualno odstopanje ob prejetju dodatnih 25 takoj vzbudilo sum na ponarejeno kongresno gradivo. Takoj so jih izločili, so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v stranki.Do tistega trenutka so v stranki prejeli tudi že skoraj vse uradne kongresne ovojnice, ki so jih iz stranke poslali delegatom. O tem so bili pred odpiranjem obveščeni vsi navzoči člani organov.Po zaključku kongresa sta delovna skupina za pripravo kongresa in predsednica volilne komisije ob prisotnosti tudi treh kandidatov, ki so bili navedeni med pošiljatelji dodatnih ovojnic, te odprli.»Ugotovljeno je bilo, da vse kuverte vsebujejo ponarejeno kongresno volilno gradivo – barvne fotokopije glasovnic, drugačen barvni odtenek ožigosanih in podpisanih glasovnic, prisotni kandidati so potrdili, da na njih niso njihovi podpisi. O ugotovitvah se je sestavil zapisnik in vsi prisotni so ga podpisali,« so zapisali v stranki.Ob tem so napovedali, da bo ugotovitve dodatno obravnavalo vodstvo stranke in podalo ustrezno prijavo organom pregona. »Gre namreč za ponareditev uradnih dokumentov stranke, tako žiga in podpisa generalne sekretarke stranke kot tudi kandidatov,« so dodali.