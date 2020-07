Pri gradnji nove hiše ne bo manjkalo pijače

Pijača za mojstre

Pia se je najbolj razveselila velike kopalne brisače in razpršila za sončenje. FOTO: Jaroslav Jankovič

Hrastarjevi so sredi gradnje hiše, zato bodo krepčilne pijače kot nalašč za mojstre, ki se bodo zvrstili poleti.

Kosilo kar na poti

Marjana se najbolje znajde v svojem frizerskem salonu, sicer pa rada kuha. FOTO: Jaroslav Jankovič

Nekako sem navezana na ta časopis. Preberem praktično vse, od dogodkov do nasvetov.

Tokrat je nagradni paket Poletja s Slovenskimi novicami romal v Grosuplje. »Ooooh ne, ne, vi se hecate. Ne me hecat, ker nimam časa,« je bila odločna 38-letna frizerka, ki je po telefonu nismo mogli prepričati, da je bila v resnici izžrebana v nagradni igri. »Bilo bi prelepo, a vseeno pridite. Vas čakam pred blokom.« A bo kaj narobe, če pridem zgodaj zjutraj? In odgovor je bil še vedno odločen: »Tudi prav, kadar koli. Vas čakam na stopnicah bloka.«Pa smo resnično malo po jutranjem svitu napolnili prtljažnik avtomobila z osvežilnimi pijačami Dane in Radenske. Za sekstete plastenk je kmalu zmanjkalo prostora, zato smo morali slastne slane in sladke prigrizke Chio in dišeče začimbe Kotanyi zložiti na zadnje sedeže. Tudi mali sokovi so pristali zadaj, na njih pa smo zložili vrečke s poletnimi dodatki in uporabnimi artikli.Marjana nas je lepo in natančno vodila do svojega bloka v Ljubljanski ulici v Grosupljem. Na parkirišču sta čakali z 12-letno hčerko, ki nam je povedala, da frizerka verjetno ne bo. »Starejša hčibo vzgojiteljica, Pia pa še ne ve, saj ima še čas,« je povedala Marjana in se nam nasmehnila, ko smo odprli vrata prtljažnika.»Ne verjamem, dokler ne vidim. Zdaj vidim, da je res,« se je hudomušno izrazila in dodala, da je o našem klicu in nagradi zvečer povedala možu, ki pa je tudi dvomil: »Ah, daj, nehaj. To ne more biti res. Spet kličejo kar nekaj.«Pa je bilo vendarle res. Marjana in hči Pia sta se radovedno sklanjali nad pijače, dobrote in artikle.»Poglej tole, mami, pršilo za sončenje.« Pršilo Hawaiian Tropic z zglednim zaščitnim faktorjem je namenjeno, da ga imamo vseskozi s seboj in se zaščitimo pred sončnimi žarki, ki so ob pretiranem nastavljanju lahko tudi nevarni.Marjana pa je pristavila: »To pa bo pijače za delavce na hiši.« Povedala nam je, da so sredi gradnje in da bodo krepčilne pijače kot nalašč za mojstre, ki se bodo poleti zvrstili na hiši.Sicer pa Marjana poleg frizerstva uživa v kuhinji: »Izredno rada kuham, zlasti smo ljubitelji morskih jedi.«V vrečki je našla set začimb in zavoj kuhinjskih krp, ki se jih je posebno razveselila. Sicer družina rada potuje in hodi v hribe. Marjana je razgrnila senčnik s srebrno folijo, ki ga razgrnemo pod vetrobransko steklo avtomobila, in to v vročih dneh dodobra zaustavi sonce. Za vroče poletne dni so v paketu Poletje s Slovenskimi novicami dodane tudi brisače Svilanit, prav prijetno mehke, kot nalašč za na plažo ali bazen.Med začimbami smo opazili kozarček toskanske mešanice, ki ima vonj po poletju, ribah, dobrem vinu in seveda morju. Prav prisrčno sta se mati in hči nasmejali, ko sta v roke vzeli karton z žarom na oglje MQ, ki v avtomobilu ne zavzame veliko prostora, hkrati pa je zelo hitro in enostavno sestavljiv. Tako si lahko na potovanju omislimo zelo okusno kosilo.V Marjaninem salonu so Slovenske novice vseskozi na voljo. »Nekako sem navezana na ta časopis. Preberem praktično vse, od dogodkov do nasvetov. Hkrati vselej popestrijo vzdušje v lokalu in preženejo dolgčas.«